俄羅斯侵烏疑涉戰爭罪 國際刑事法院檢方要查

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（中央社阿姆斯特丹28日綜合外電報導）位於荷蘭海牙的國際刑事法院（ICC）檢察官辦公室今天表示，將尋求法院批准，對烏克蘭發生的疑似戰爭罪展開調查。

俄羅斯於2月24日開始入侵烏克蘭，國際刑事法院檢察官卡林汗（Karim Khan）25日說，他非常關注事態發展。

自俄羅斯在烏克蘭發起軍事行動以來，維權團體就指稱當地出現違反國際戰爭罪法規的情況，例如以平民為目標、無差別攻擊學校和醫院等。

烏克蘭與盟友今天要求聯合國調查俄羅斯涉嫌在攻擊過程中犯下的戰爭罪。

聯合國人權理事會（United Nations Human Rights Council）今天表決同意烏克蘭的要求，將於3月3日就俄國入侵議題展開緊急辯論，並審議一項關於烏克蘭的決議草案。

卡林汗說，他的辦公室將為這項調查向國際刑事法院123個成員國尋求支援和資金。

卡林汗表示，調查可追溯到2014年俄羅斯疑似違規行為，烏克蘭當時在俄羅斯併吞克里米亞（Crimea）後，承認國際刑事法院的管轄權。

雖然俄羅斯和烏克蘭均非國際刑事法院成員國，烏克蘭仍允許國際刑事法院審理境內的戰爭罪和違反人道罪情事。

卡林汗在聲明中表示：「有合理依據可展開調查。尤其，我確信有合理依據可認為烏克蘭發生了所謂的戰爭罪和違反人道罪情事。」

他還說，鑒於近日衝突擴大，他有意讓調查涵蓋他辦公室管轄範圍內所有新的罪行控訴，無論這些罪行是由衝突中的哪一方在烏克蘭境內任何地方犯下。

為此，卡林汗必須先取得國際刑事法院預審分庭的同意。（譯者：曾依璇/核稿：盧映孜）1110301