廣達林百里：打造智慧醫療不容易 醫生是最聰明的人

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（中央社記者吳家豪台北17日電）代工廠廣達、國防部軍醫局與國防醫學院今天舉辦合作簽約儀式，宣布共同研發電子傷票系統，廣達董事長林百里說，廣達有許多智慧醫療專案進行中，但打造醫療應用並不容易，「醫生是最聰明的人，我們要滿足最聰明的人不容易。」

媒體詢問廣達股價近期表現不錯，是否打算加碼買進，林百里並未直接回應，僅笑說「秘密」。

電子傷票系統由廣達提供核心架構設計與智慧醫療平台支援，搭載廣達自主開發的QOCA遠距照護技術，可即時記錄傷患基本資料、生理訊號與檢傷分類資訊，透過加密通訊即時傳送至後方指揮與醫療單位，提升資訊流通效率與救援指揮判斷品質。

林百里會後接受媒體採訪表示，廣達布局智慧醫療有3大方向，包括人工智慧（AI）醫療進行診斷、遠距醫療、個人照護醫療，都在進行中，與國防醫學院也合作好幾次，進行好幾個專案，成果都非常好。

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林百里透露，廣達計劃向美國食品暨藥物管理局（FDA）申請醫療器材等相關證照，但必須一步一步來。

他強調，打造智慧醫療應用並不容易，有關醫生的要求必須好好了解，再進行資訊科技（IT）研究，「醫生是最聰明的人，我們要滿足最聰明的人不容易。」（編輯：潘羿菁）1140617