中東衝突趨緩 投顧：台股高檔震盪類股輪動

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（中央社記者吳家豪台北17日電）投資人預期中東衝突可控，美股那斯達克指數收盤勁揚294點，費城半導體指數大漲155點。投顧指出，隨以伊戰事趨緩，油價回落，市場資金再度回流風險資產，投資人轉向關注聯準會利率決議，本週台股將在月線21687點及年線22296點間高檔震盪，呈現類股輪動。

投資人預期以色列與伊朗的衝突不會進一步升級，同時市場開始關注美國聯邦準備理事會（Fed）本週稍晚的利率決策會議，道瓊工業指數16日揚升317.30點或0.75%，收42515.09點；標準普爾指數上漲56.14點或0.94%，收6033.11點；那斯達克指數勁揚294.38點或1.52%，收19701.21點；費城半導體指數大漲155.05點或3.03%，收5267.30點。

台股加權指數16日終場下跌23.05點，收在22049.9點，守住22000點大關，成交值縮小至新台幣2884.64億元。自營商賣超57.49億元，投信買超28.54億元，外資及陸資連2賣、賣超20.9億元，三大法人合計賣超49.85億元。

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