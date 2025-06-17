遠通推企業路邊停車費代繳 逾600業者申辦

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（中央社記者黃巧雯台北17日電）遠通電收今天表示，推出ETC企業客戶全台路邊停車費代繳服務，企業每月只需透過對帳單，所有公司車停車費一表呈現、一鍵報帳，免催收停車單據逐筆繳費，已有逾600家企業申辦。

遠通電收延伸事業處協理許耀勳透過新聞稿指出，遠通電收原已提供企業「ETC商用型共用帳戶」服務，便利整合公司車國道通行費的支付與管理，為解決企業處理公司車停車費報帳繁瑣與逾期受罰狀況，今年再推出路邊停車費代繳新方案，幫助企業更有效率、更安全地掌控停車費用與用車行為。

許耀勳表示，企業路邊停車費代繳服務推出不到半年，已有超過600家企業、逾萬台公司車申辦使用，以中小型企業占9成最多，主要是因為中小企業在行政與財務人力配置上相對有限，導入服務可大幅減輕負擔。

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嘉里大榮表示，集團在全台擁有逾3000台物流車，車輛每日奔波各地以提供即時物流服務，過去每台車的停車單需仰賴人工逐一收集與繳費，行政作業相當繁複，導入遠通的企業代繳服務後，不僅實現費用集中處理、降低人力負擔，更可即時查詢各地車輛停車紀錄，整體管理效率顯著提升。

個人用戶報帳部分，遠通電收表示，uTagGo App推出「發票/報帳專區」，只要事先設定統一編號，即可一鍵匯出停車單據或發票，並自動寄送至指定信箱，整合各地停車單據成為一份清單，即使未事先設定統編，也能在出場隔日至App補登統編。（編輯：張雅淨）1140617