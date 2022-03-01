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俄羅斯入侵烏克蘭
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俄羅斯入侵烏克蘭116/300

澳洲改變立場 將投入14.5億資助烏克蘭防禦武器

2022/3/1 14:01（3/1 15:02 更新）
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澳洲總理莫里森1日表示，已承諾投入約新台幣14.5億元資助致命防禦性武器給烏克蘭。（圖取自twitter.com/ScottMorrisonMP）
澳洲總理莫里森1日表示，已承諾投入約新台幣14.5億元資助致命防禦性武器給烏克蘭。（圖取自twitter.com/ScottMorrisonMP）
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（中央社雪梨1日綜合外電報導）澳洲總理莫里森（Scott Morrison）今天表示，澳洲已承諾投入7000萬澳元（約新台幣14.5億元）資助致命防禦性武器給烏克蘭，包括飛彈和彈藥軍火。

澳洲上週表示，只會提供軍事技術方面的援助，如今已改變立場。

莫里森今天告訴記者，資助烏克蘭的新武器大多屬於致命類別。

「我們正在討論飛彈、彈藥，以及支持他們保衛自己在烏克蘭的家園，我們將與北大西洋公約組織（NATO）合作（援助烏克蘭）。」

他說，會迅速交付這些武器，但沒有透露將如何交付。

莫里森也敦促澳洲公民，不要前往當地參與烏克蘭民兵對抗俄羅斯軍隊的戰事，因為外國平民戰鬥人員的法律地位尚不明朗。他說：「別這麼做。」

莫里森表示，澳洲將投入3500萬澳元的人道主義支援給國際組織，為烏克蘭人提供避難所、食物、醫療、飲用水和教育。（譯者：劉文瑜/核稿：曾依璇）1110301

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