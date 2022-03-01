經長：戰略性高科技產品出口俄羅斯納入管制

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（中央社記者王承中台北1日電）經濟部長王美花今天表示，已將俄羅斯納入戰略性高科技產品的出口管制地區，若有申請出口，一定會嚴審，無正當理由就不容易出口，原則上傾向禁止出口到俄羅斯。

立法院會今天邀請行政院長蘇貞昌率同相關部會首長列席，專案報告日本福島及周邊食品輸入管制措施及台灣因應俄羅斯入侵烏克蘭等事項，並備質詢。

對於是否將俄羅斯納入戰略性高科技產品的出口管制地區，進行制裁，列席備詢的王美花表示，已經對外公告，如果有申請要出口到俄羅斯，一定會嚴審，沒有正當理由，就不容易出口，原則上傾向禁止。目前正持續跟相關盟友做細部討論，若有要再進一步禁止其他產品出口，會再對外公布。

針對美日等國已對俄國政府、國營企業及金融機構資產進行凍結，台灣何時跟進？蘇貞昌指出，台灣已經跟國際同步，都是照這樣子做，而且效率非常高。

對於芬蘭外長警告俄羅斯恐準備發動核戰，蘇貞昌表示， 俄羅斯因為入侵烏克蘭已經被所有國家譴責，如果還敢動用核武，那是犯了最大的忌諱，他相信一定會不容於世界，但目前看起來，俄羅斯只是用這樣作為手段，沒有啟動核武的情況，美國也沒有相對的對應，國安單位會隨時緊盯。

列席備詢的國防部長邱國正則指出，俄國總統普丁確實對核武部隊下達提高警戒的任務，但如同國軍，有時候也會提升狀況，從30分鐘待命提升到5分鐘待命，還需要觀察後續動作的徵候，會持續關注。（編輯：張均懋）1110301