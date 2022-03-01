俄羅斯遭經濟制裁 日本三菱汽車恐停止當地製售

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日本三菱汽車公司1日表示，因俄羅斯遭到國際社會追加經濟制裁，三菱汽車在俄羅斯的生產及銷售據點可能停止運作。（圖取自facebook.com/MitsubishiMotors.en）

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（中央社記者楊明珠東京1日專電）日本三菱汽車公司今天表示，因俄羅斯遭到國際社會追加經濟制裁，三菱汽車在俄羅斯的生產及銷售據點可能停止運作，主要是考慮當地供應網會受到影響。

日本時事社報導，三菱汽車（Mitsubishi Motors）在俄羅斯的交易是以俄羅斯法定貨幣盧布計算，目前零件供應立即停止的可能性雖低，但有相關人士表示，由於物流卻也產生混亂，很難預估供應網何時能正常化。

三菱汽車在俄羅斯可能停止運作的據點是位於首都莫斯科西南方的卡路加區（Kaluga），是與歐美汽車業巨擘斯特蘭蒂斯（Stellantis）集團的合資工廠，2021年生產越野休旅車Pajero Sport等共2萬1000輛。（編輯：陳惠珍）1110301