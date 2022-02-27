SWIFT全球1.1萬家金融機構會員 跨境匯款為最大宗

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（中央社記者梁珮綺台北27日電）為制裁俄羅斯入侵烏克蘭，西方國家準備將俄羅斯主要銀行逐出SWIFT。SWIFT是提供安全的跨境轉帳溝通系統，各銀行進行金錢往來透過SWIFT，不需要再進行認證，相較於早年銀行間發電報往來溝通的繁瑣手續，SWIFT成立後，大幅減少交易時間成本。

環球銀行金融電信協會（SWIFT）支付系統成立於1973年，總部位於比利時，不持有資金，也不管理帳戶，會員來自200個國家、約1.1萬家金融機構，提供各銀行迅速、安全、費用不高且即時的溝通管道，是國際資金轉移系統的重要骨幹。

金融專家對中央社記者表示，早期民眾若要到銀行跨國匯款，必須透過電報，作業繁瑣，不僅要將文字轉換成電報，銀行彼此還要相互驗證，才能確保電報真偽，曠日廢時，至少要花費好幾天才能跑完所有流程，資金調度相當不便。

SWIFT成立後，只要是會員國，就不用再進行驗證程序，過去好幾天才能完成的作業時間，縮短至1、2小時，大幅減少交易時間成本。

舉例來說，若民眾要透過台灣的甲銀行轉帳到美國的A銀行，甲銀行只要發電文到美國的某間分行，由該分行轉帳給A銀行即可。

此外，銀行也可透過SWIFT開進出口貿易融資信用狀，或有重大公告時，也可透過SWIFT轉告，但使用占比最多的還是跨境匯款項目。

金融專家解釋，假設台商要出口產品給俄國客戶，由於銀行必須透過SWIFT系統傳達訊息，一旦俄羅斯的銀行被逐出SWIFT，台商會面臨無法收款狀況，將影響正常貿易進行。

西方國家對是否將俄國逐出SWIFT，由於影響層面大，經過多日研商與凝聚共識，才決定準備將俄羅斯主要銀行踢出SWIFT，這等於是核彈級的金融制裁，讓俄國金融斷網。（編輯：林淑媛）1110227