俄羅斯恐遭逐出SWIFT 法人：打亂金融股多頭氣勢

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（中央社記者吳家豪台北27日電）俄羅斯入侵烏克蘭，西方國家決定將特定俄羅斯銀行逐出環球銀行金融電信協會（SWIFT）支付系統。法人表示，俄烏戰事打亂台股金融股多頭氣勢，壓力主要來自俄羅斯主權債違約風險與美國聯準會升息節奏放緩。

美國股市投資人逢低介入，美股25日收長紅，道瓊工業指數終場上漲834.92點，或2.51%，收在34058.75點；標準普爾500指數上漲95.95點，或2.24%，收在4384.65點；以科技股為主的那斯達克指數上漲221.05點，或1.64%，收13694.63點；費城半導體指數上漲53.515點，或1.57%，收在3452.674點。

台股25日早盤指數大漲142點，隨後盤勢承壓陷入震盪，盤中一度回測半年線，終場上漲57.63點，收在17652.18點，守住半年線，成交值來到新台幣3917.79億元，週線翻黑。

包括美國、歐盟、法國、德國、義大利、英國與加拿大在內的國家領袖今天發表聯合聲明，決定將在未來數天內，將特定俄羅斯銀行從 SWIFT SWIFT小百科 環球銀行金融電信協會（SWIFT）支付系統成立於1973年，總部位於比利時，不持有資金亦不管理帳戶

由25人組成的董事會管理，其中一席是俄羅斯「中央交易對手清算中心」管理委員會主席阿斯坦寧（Eddie Astanin）

SWIFT系統提供銀行迅速、安全且費用不高的溝通管道；連接200個國家約1萬1000家金融機構，且聲稱政治立場中立，使其成為國際資金轉移系統的骨幹

銀行使用SWIFT系統傳送有關銀行之間的匯款金額、轉帳給客戶的金額和買賣資產的標準化訊息 看更多 關閉 系統剔除，確保這些銀行與國際金融體系斷開，損害這些銀行在全球的營運能力。

安聯投信台股團隊指出，俄烏形勢動盪、美國聯邦準備理事會（Fed）升息節奏、後疫情的產業供需形勢等，均是近期牽動台股走勢的負面因素；由於這些影響仍待時間去化，加上美股技術面因素，近期台股多方操作難度上升。

安聯投信台股團隊說，相較於電子業面臨後疫情的供需形勢改變的變數干擾，傳產類股重新獲得資金青睞，以運輸、鋼鐵表現較佳；俄烏戰事打亂金融股的多頭氣勢，俄羅斯主權債違約風險與美國聯準會升息節奏放緩等疑慮，不利於金融股表現。

面對俄烏戰爭，安聯投信台股團隊表示，基於美國與北大西洋公約組織（NATO）不參戰，台股24日大幅回檔或已反應多數衝擊。從類股角度來看，對金融產業的影響程度較大，除了曝險違約風險，市場預期美國聯準會可能放緩升息，也可能讓相關族群表現面臨較大壓力。

就目前變化來看，安聯投信台股團隊認為俄烏戰爭最大風險已過，待此地緣政治風險情勢逐步緩和，加上3月美國聯準會確認升息節奏後，台股應有機會逐步回歸反應企業獲利上修等基本面的正向走勢。

外資上週連續5個交易日賣超台股，累計單週賣超金額高達1665.4億元，改寫外資在台股歷史上單週賣超金額之最；自營商單週賣超台股243.23億元，僅投信法人逆勢買超163.38億元。三大法人上週合計賣超台股1745.25億元。

PGIM保德信高成長基金經理人葉獻文指出，觀察國際主要國家對俄烏戰爭的態度，要演變為美歐國家也加入戰局的機率不大，台股25日開高收紅，反映市場已迅速消化俄烏戰爭的短線衝擊，雖然近日可能市場仍動盪，但研判最壞情況已過。

葉獻文說明，目前美國仍最關心通膨走勢，在俄烏戰爭影響下，市場對於3月聯準會升息2碼的預期已快速下降，也緩和市場對升息看法較為鷹派的壓力。不過也因為戰爭影響，預期聯準會將視全球經濟數據、通膨狀況等作全面性考量，只要經濟維持成長力道，對於股市都屬正面幫助。

葉獻文認為，台股堅實基本面並未改變，預期俄烏戰爭對台股影響僅為短線，且經過急跌後，台股許多優質個股的投資價值浮現，不少高殖利率個股更受到資金與法人青睞，出現強勁逢低買盤，看好台股今年仍維持在揚升軌道。（編輯：林淑媛）1110227