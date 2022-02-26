政院：新台幣走勢相對穩定 密切關注台股

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴于榛台北26日電）行政院今天表示，俄烏情勢帶動國際美元走強，外資流出，致新台幣小幅貶值，但新台幣相較歐元等其他主要貨幣，走勢相對穩定；政府將密切關注、審慎評估台股，必要時召開國安基金臨時委員會議。

因應俄烏情勢，行政院今天發布新聞稿指出，副院長沈榮津昨天邀集經濟部、農委會、金管會、財政部、中央銀行、主計總處及國發會等相關部會，盤點檢視能源、民生物資、工業物料及金融市場的變動情形。

原物料部分，政院指出，台灣業者去年未自俄烏兩國進口黃豆與小麥，且分別掌握100萬公噸與54萬公噸的可使用量，未來5個月都能供應無虞。

至於玉米，政院表示，業者去年未自俄羅斯進口玉米，僅自烏克蘭進口少量玉米，占總進口量1.64%；且目前掌握259萬公噸可使用量，包含庫存33萬公噸，已訂購226萬公噸，未來7個月供應無虞。

政院表示，雖然俄烏情勢讓黃豆、小麥、玉米期貨價格波動，但在業者提前採購以及免徵營業稅情況下，可確保價格穩定。

至於股匯市，政院說，俄烏情勢帶動國際美元走強，外資流出，致新台幣小幅貶值，但新台幣相較歐元等其他主要貨幣，走勢相對穩定，央行將密切注意國內外政經情勢發展，掌握資金進出情況及流向，採取妥適管理措施，維持匯市穩定。

政院也表示，台股24日受俄烏情勢影響，與國際股市同步下挫，25日已暫時回穩。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

政院說，台股基本面良好，主計總處公布111年經濟成長率由4.15%上修至4.42%，且出口持續暢旺，國內投資熱絡，上市櫃公司111年1月營收達3.58兆元，為歷年同期最高及史上單月第五高，本益比及殖利率均具優勢，疫情控制亦屬良好，對台股形成有利支撐。

政院表示，財經部會將密切關注國內外政經情勢發展，審慎評估台股走勢及外資動態，國安基金必要時將依相關規定召開臨時委員會議，研議穩定市場對策。（編輯：郭無患）1110226