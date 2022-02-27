西方祭新金融制裁 俄羅斯主要銀行被逐出SWIFT

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以美國、歐盟為首的西方國家26日發表聯合聲明，決定將特定俄羅斯銀行逐出環球銀行金融電信協會（SWIFT）支付系統。圖為俄羅斯盧布。（圖取自Pixabay圖庫）

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（中央社記者江今葉華盛頓26日專電）以美國、歐盟為首的西方國家決定將在未來幾天把幾家俄羅斯銀行逐出環球銀行金融電信協會（SWIFT）支付系統，這是俄羅斯入侵烏克蘭以來最嚴重的金融制裁。

包括美國、歐盟、法國、德國、義大利、英國與加拿大在內的國家領袖今天發表聯合聲明，譴責俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）發動的戰爭以及對烏克蘭的攻擊，並誓言將追究俄羅斯責任。

聲明表示，隨著俄羅斯軍隊對烏克蘭首都基輔與其他城市發動攻擊，盟國決心讓俄羅斯付出代價，因此決定將在未來數天內，將特定俄羅斯銀行從SWIFT系統剔除，確保這些銀行與國際金融體系斷開，損害這些銀行在全球的營運能力。

歐美國家也承諾採取限制措施，防止俄羅斯中央銀行透過國際儲備破壞西方國家的制裁影響力。

聲明也承諾將對助長烏克蘭戰爭的俄羅斯個人與實體採取限制措施，包括限制所謂的黃金護照，讓與俄羅斯政府關係密切的俄羅斯富豪無法成為歐美國家公民，進入歐美國家金融系統。

歐美國家將在未來一週啟動一個跨大西洋特別工作小組，以查明與凍結管轄範圍內的受制裁個人與企業資產，確保金融制裁有效施行。

SWIFT成立於1973年，總部位於比利時，不持有資金亦不管理帳戶。由25人組成的董事會管理，其中一席是俄羅斯「中央交易對手清算中心」（Central Counterparty Clearing Centre）管理委員會主席阿斯坦寧（Eddie Astanin）。

SWIFT的通訊系統提供銀行迅速、安全且費用不高的溝通管道。（編輯：郭中翰）1110227