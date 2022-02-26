俄羅斯指控烏克蘭拒絕談判 命令俄軍恢復攻勢

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社莫斯科26日綜合外電報導）俄羅斯政府今天指控烏克蘭當局拒絕談判，造成軍事衝突延長。與此同時，俄軍繼續向親西方的烏克蘭進攻。

法新社報導，克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）在記者會上表示：「由於預期舉行談判，俄羅斯總統昨天下午命令俄羅斯聯邦主要部隊暫停前進。既然烏克蘭方面拒絕談判，俄羅斯部隊今天下午恢復前進。」

克里姆林宮昨天表示，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）準備派代表前往白俄羅斯與烏克蘭談判。但俄國在白俄羅斯有數千人駐軍，且烏克蘭說有一方攻擊正是來自當地。

短短幾小時後，蒲亭又呼籲烏克蘭軍人推翻政府，並稱烏克蘭領導人是「恐怖分子」和「新納粹主義者」。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）昨天也再度發出聲明呼籲談判。他說：「我想再次對俄羅斯聯邦總統說，烏克蘭各地都正在反抗，讓我們坐上談判桌阻止人們死亡。」

克里姆林宮今天還說，俄羅斯對於國際制裁已有「預期」及「嚴肅準備」。培斯科夫表示：「為讓我國經濟所有環節受害降到最低，相關措施已立即採取。」

自從蒲亭24日凌晨宣布對烏克蘭發動攻擊，西方已對俄羅斯祭出大量制裁措施。（譯者：張正芊）1110226