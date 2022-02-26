更多編輯台推薦新聞：
俄羅斯開戰烏克蘭 國際反應、情勢變化時間軸一覽
國際

俄羅斯開戰烏克蘭 國際反應、情勢變化時間軸一覽

圖輯／各國力挺烏克蘭 黃藍國旗色點亮巴黎鐵塔布蘭登堡大門
國際

圖輯／各國力挺烏克蘭 黃藍國旗色點亮巴黎鐵塔布蘭登堡大門

俄羅斯入侵烏克蘭 各國制裁及回應一次看
國際

俄羅斯入侵烏克蘭 各國制裁及回應一次看

今日烏克蘭明日台灣？專家教你破解共軍彈道飛彈封台謠言
政治

今日烏克蘭明日台灣？專家教你破解共軍彈道飛彈封台謠言

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
俄羅斯入侵烏克蘭
新聞專題
俄羅斯入侵烏克蘭2/300

俄羅斯指控烏克蘭拒絕談判 命令俄軍恢復攻勢

2022/2/26 23:30
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社莫斯科26日綜合外電報導）俄羅斯政府今天指控烏克蘭當局拒絕談判，造成軍事衝突延長。與此同時，俄軍繼續向親西方的烏克蘭進攻。

法新社報導，克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）在記者會上表示：「由於預期舉行談判，俄羅斯總統昨天下午命令俄羅斯聯邦主要部隊暫停前進。既然烏克蘭方面拒絕談判，俄羅斯部隊今天下午恢復前進。」

克里姆林宮昨天表示，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）準備派代表前往白俄羅斯與烏克蘭談判。但俄國在白俄羅斯有數千人駐軍，且烏克蘭說有一方攻擊正是來自當地。

短短幾小時後，蒲亭又呼籲烏克蘭軍人推翻政府，並稱烏克蘭領導人是「恐怖分子」和「新納粹主義者」。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）昨天也再度發出聲明呼籲談判。他說：「我想再次對俄羅斯聯邦總統說，烏克蘭各地都正在反抗，讓我們坐上談判桌阻止人們死亡。」

克里姆林宮今天還說，俄羅斯對於國際制裁已有「預期」及「嚴肅準備」。培斯科夫表示：「為讓我國經濟所有環節受害降到最低，相關措施已立即採取。」

自從蒲亭24日凌晨宣布對烏克蘭發動攻擊，西方已對俄羅斯祭出大量制裁措施。（譯者：張正芊）1110226

延伸閱讀
不准稱侵略烏克蘭 莫斯科下令10俄媒移除報導英國：大部分俄軍距基輔市中心仍30公里遠專家：不想惹惱美歐 中國馳援俄羅斯有限
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀