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俄羅斯入侵烏克蘭3/300

不准稱侵略烏克蘭 莫斯科下令10俄媒移除報導

2022/2/26 22:43
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（中央社莫斯科26日綜合外電報導）俄羅斯媒體監管機關今天指控，10家俄國獨立媒體用「襲擊、侵略或宣戰」等字眼形容俄國在烏克蘭的「特種軍事任務」，是不實描述，下令它們將報導移除，否則將遭罰款或封鎖。

法新社和路透社報導，被點名的媒體包括，由去年諾貝爾和平獎得主穆拉托夫（Dmitry Muratov）擔任總編輯、對政府持批判態度的最大獨立報「新報」（Novaya Gazeta），以及「雨」（Dozhd）電視台和熱門的莫斯科回聲電台（Echo Moskvy）。

俄羅斯國家資訊科技、通訊及大眾傳媒監察機構（Roskomnadzor）發表聲明說，這些媒體對於俄軍砲轟烏克蘭城市和平民死亡等事件，散布「不可靠且具有社會重要性的不實資訊」。

Roskomnadzor宣稱，在俄羅斯總檢察院要求下，這些媒體必須將「不可靠的資訊」移除，否則將遭到封鎖。

Roskomnadzor並表示，它已對於這些媒體「傳播不可靠的重大公共資訊」展開行政調查，違法者最高可處500萬盧布（約新台幣167萬元）罰款。

Roskomnadzor說，在「俄羅斯官方新聞平台」可找到「可靠的資訊」。（譯者：張正芊/核稿：張佑之）1110226

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