俄軍朝烏克蘭最大核電廠逼近 持續砲轟第2大城釀平民傷亡[影]

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俄羅斯持續推動入侵攻勢，轟炸烏克蘭第2大城哈爾科夫。圖為哈爾科夫附近一間學校外的俄軍。（法新社）

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（中央社哈爾科夫28日綜合外電報導）俄羅斯無視全球不斷加重施壓，今天持續推動入侵攻勢，轟炸烏克蘭第2大城哈爾科夫（Kharkiv），造成多名平民喪生，死者包括孩童。另外，俄軍也朝烏克蘭最大核電廠挺進。

國際社會對俄羅斯加強制裁，重挫俄羅斯經濟，影響範圍也擴及外交與體育界。國際刑事法院（ICC）檢方今天宣布對俄羅斯展開戰爭罪調查，國際足球總會（FIFA）也宣布禁止俄羅斯參加世界盃（World Cup）足球賽。

● 俄攻擊住宅區 澤倫斯基籲禁航

俄烏舉行自衝突爆發以來的首輪會談，但今天未能取得突破，俄羅斯持續鎖定住宅區攻擊，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）呼籲全球禁止俄羅斯的飛機與船艦通行。

他在臉書發文說：「我們必須禁止此國進入所有港口、所有運河和世界上所有機場。」

俄羅斯轟炸烏克蘭第2大城哈爾科夫。（中央社製圖）

● 國際刑事法院查戰爭罪

國際刑事法院檢察官卡林汗（Karim Khan）辦公室今天表示，將尋求法院批准，對烏克蘭發生的疑似戰爭罪展開調查。

卡林汗在聲明中說：「我確信現在有合理依據，可認為（自2014年起）烏克蘭發生了所謂的戰爭罪和違反人道罪情事。」

● 「真是夠了」 聯合國促俄停止無端攻擊

聯合國大會今天緊急召開特別會議，預定3月2日表決譴責俄羅斯侵略烏克蘭的決議案。國際齊聲呼籲俄羅斯停止「無端」且「無理」的攻擊。

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）今天在聯合國大會會議廳內向俄羅斯喊話，他說：「在烏克蘭的戰事必須停止。真的是夠了。」

● 俄羅斯遭踢出世界盃

全球體育界也加強反俄行動。國際足球總會與歐洲足球總會（UEFA）表示，俄羅斯遭踢出世界盃足球賽，且俄羅斯的足球俱樂部與國家隊不得參加所有國際足球比賽，「直到另行通知」。

● 俄戰車進駐哈爾科夫 砲火釀平民傷亡

烏克蘭首都基輔近郊布洛瓦利（Brovary）市區和周圍傳出爆炸聲。

烏克蘭媒體報導，東北部城市哈爾科夫的市長泰芮可夫（Igor Terekhov）說，有數名平民命喪俄羅斯砲火，全市「各處」都可見到俄羅斯的裝甲車與戰車。

根據美國有線電視新聞網（CNN）消息，泰芮可夫表示，至少9名平民命喪俄羅斯火箭攻擊，包括3名孩童。

法新社報導則說，俄方在哈爾科夫攻擊造成至少11人喪生。

● 俄侵烏釀逾350平民喪命 50萬人逃離家園

烏克蘭表示，自俄羅斯2月24日入侵烏克蘭以來，造成至少352名平民死亡，包括14名兒童，有超過50萬人逃離烏克蘭。

另外，俄羅斯預計將展開奪取基輔的攻勢，俄軍在事前呼籲烏克蘭人經由一條公路「自由」離開基輔。

自俄羅斯2月24日入侵烏克蘭以來，有超過50萬人逃離烏克蘭。（中央社製圖）

● 俄逼近最大核電廠 國際原子能總署關切

俄羅斯部隊往烏克蘭最大核電廠挺進，國際原子能總署（International Atomic Energy Agency）對此「深感關切」，強烈警告俄方不要採取任何可能威脅這座扎波羅結（Zaporizhzhya）核子設施的軍事行動。

● 美估俄軍近日包圍基輔

美國民間企業馬薩爾科技（Maxar Technologies）表示，今天拍攝的衛星影像顯示，俄羅斯軍車隊伍在基輔北方綿延約64公里，比稍早通報的27公里長很多。馬薩爾科技公司也說，白俄羅斯南部可見到更多地面部隊部署和地面攻擊直升機隊，位在烏克蘭邊境北方不到32公里處。

路透社報導，美國一名資深國防官員今天說，美方預估俄軍將在近日包圍基輔，說俄方可能因對進度太慢感到挫敗而變得更具侵略性。這名官員還說，俄軍距離基輔市中心大約25公里。（譯者：張曉雯/核稿：盧映孜）1110301