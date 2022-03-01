烏克蘭控俄軍圍困大城刻意砲擊市區 籲加強制裁[影]

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（中央社利維夫1日綜合外電報導）烏克蘭總統幕僚今天表示，俄羅斯軍隊正試圖圍困烏克蘭首都基輔和位在東北部的第2大城哈爾科夫，並「故意」砲擊城市，包括住宅區和民用基礎設施，意圖造成人民恐慌。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）的顧問阿列斯托維奇（Oleksiy Arestovych）在電視轉播記者會上說，俄軍昨夜砲擊基輔、哈爾科夫（Kharkiv）和烏國南部港市馬立波（Mariupol），烏軍則在基輔周邊擊落多架俄國軍機。他形容現在狀況仍在控制之內。

另名烏克蘭總統府顧問波多利雅科（Mykhailo Podolyak）則表示：「俄羅斯已露出真面目，目前正積極砲擊市中心，對住宅區和公家機關直接發射飛彈與火砲攻擊。」

他指出，「俄羅斯的目的很清楚，就是要引發大規模恐慌和造成平民傷亡，並破壞基礎設施。烏克蘭正光榮地戰鬥。」

烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）今天也呼籲國際就俄軍對哈爾科夫的「野蠻」攻擊發起更多制裁。

他在社群媒體發文痛批，「野蠻的俄軍發射飛彈攻擊哈爾科夫市中心的自由廣場（Freedom Square）和住宅區。（俄羅斯總統）蒲亭（Vladimir Putin）無法讓烏克蘭瓦解，盛怒下犯下更多戰爭罪行，殺害無辜平民」。

庫列巴還寫道：「世界可以也必須做得更多。加強施壓、徹底孤立俄羅斯吧。」

俄羅斯稱自身在烏克蘭的行動是執行「特種軍事任務」，目的並非佔領領土，而是要摧毀烏國軍事能力，並捕獲俄方認定的「危險民族主義分子」。（譯者：施施/核稿：張正芊）1110301