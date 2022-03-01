更多編輯台推薦新聞：
影片／拜登首場國情咨文談什麼？一次掌握4大重點與分析
國際

影片／拜登首場國情咨文談什麼？一次掌握4大重點與分析

俄羅斯開戰烏克蘭 國際反應、情勢變化時間軸一次掌握
國際

俄羅斯開戰烏克蘭 國際反應、情勢變化時間軸一次掌握

烏克蘭遭俄羅斯入侵各界馳援 國際軍事、人道援助看這裡
國際

烏克蘭遭俄羅斯入侵各界馳援 國際軍事、人道援助看這裡

俄羅斯入侵烏克蘭 各國制裁及回應一次看
國際

俄羅斯入侵烏克蘭 各國制裁及回應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
俄羅斯入侵烏克蘭
新聞專題
俄羅斯入侵烏克蘭90/300

烏克蘭控俄軍圍困大城刻意砲擊市區 籲加強制裁[影]

2022/3/1 19:28（3/1 20:56 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
烏克蘭總統幕僚1日表示，俄羅斯軍隊砲擊第2大城哈爾科夫。（圖取自facebook.com/MNS.GOV.UA）
烏克蘭總統幕僚1日表示，俄羅斯軍隊砲擊第2大城哈爾科夫。（圖取自facebook.com/MNS.GOV.UA）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社利維夫1日綜合外電報導）烏克蘭總統幕僚今天表示，俄羅斯軍隊正試圖圍困烏克蘭首都基輔和位在東北部的第2大城哈爾科夫，並「故意」砲擊城市，包括住宅區和民用基礎設施，意圖造成人民恐慌。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）的顧問阿列斯托維奇（Oleksiy Arestovych）在電視轉播記者會上說，俄軍昨夜砲擊基輔、哈爾科夫（Kharkiv）和烏國南部港市馬立波（Mariupol），烏軍則在基輔周邊擊落多架俄國軍機。他形容現在狀況仍在控制之內。

另名烏克蘭總統府顧問波多利雅科（Mykhailo Podolyak）則表示：「俄羅斯已露出真面目，目前正積極砲擊市中心，對住宅區和公家機關直接發射飛彈與火砲攻擊。」

他指出，「俄羅斯的目的很清楚，就是要引發大規模恐慌和造成平民傷亡，並破壞基礎設施。烏克蘭正光榮地戰鬥。」

烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）今天也呼籲國際就俄軍對哈爾科夫的「野蠻」攻擊發起更多制裁。

他在社群媒體發文痛批，「野蠻的俄軍發射飛彈攻擊哈爾科夫市中心的自由廣場（Freedom Square）和住宅區。（俄羅斯總統）蒲亭（Vladimir Putin）無法讓烏克蘭瓦解，盛怒下犯下更多戰爭罪行，殺害無辜平民」。

庫列巴還寫道：「世界可以也必須做得更多。加強施壓、徹底孤立俄羅斯吧。」

俄羅斯稱自身在烏克蘭的行動是執行「特種軍事任務」，目的並非佔領領土，而是要摧毀烏國軍事能力，並捕獲俄方認定的「危險民族主義分子」。（譯者：施施/核稿：張正芊）1110301

俄羅斯持續推動入侵攻勢，轟炸烏克蘭第2大城哈爾科夫。（圖取自facebook.com/MNS.GOV.UA）
俄羅斯持續推動入侵攻勢，轟炸烏克蘭第2大城哈爾科夫。（圖取自facebook.com/MNS.GOV.UA）
延伸閱讀
俄羅斯開戰烏克蘭 國際反應、情勢變化時間軸一覽俄軍朝烏克蘭最大核電廠逼近 持續砲轟第2大城釀平民傷亡入侵烏克蘭5天 紐時：俄祭火海戰術 戰局本週恐變烏克蘭遭俄羅斯入侵各界馳援 國際軍事、人道援助一次看入侵烏克蘭5天 紐時：俄祭火海戰術 戰局本週恐變烏克蘭戰爭已釀2000平民死亡 第2輪談判將登場烏克蘭官員稱烏俄2日恢復談判 與首輪代表相同制裁蒲亭入侵烏克蘭 歐盟封殺俄官媒禁令生效
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀