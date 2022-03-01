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俄羅斯入侵烏克蘭
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俄羅斯入侵烏克蘭109/300

俄軍兵臨烏克蘭南部要地刻松 市郊設檢查站[影]

2022/3/1 15:50（3/2 03:41 更新）
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俄軍兵臨烏克蘭南部城市刻松城下。（中央社製圖）
俄軍兵臨烏克蘭南部城市刻松城下。（中央社製圖）
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（中央社基輔1日綜合外電報導）烏克蘭南部城市刻松（Kherson）市長柯利卡耶夫（Igor Kolykhayev）今天說，俄軍兵臨刻松城下，正在市郊設置檢查站。

法新社報導，柯利卡耶夫在臉書發文說：「俄羅斯軍隊正在刻松入口處設置檢查站。刻松過去屬於烏克蘭，未來亦然。」

俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）上週下令對烏克蘭發動攻擊，俄軍多方並進，包括取道南部的克里米亞半島。

根據刻松在地媒體的影片，俄軍正在進城。柯利卡耶夫說：「今天，我要為本市存亡負責，以我們力所能及的方式提供保護。」

他呼籲市民勿在宵禁時段之外出門，還說「這座城市最珍貴的價值就是你們的生命，這不是普通的打鬥，這是戰爭」。

刻松位於克里米亞半島北方，約有28萬人口。克里米亞半島已於2014年遭俄羅斯併吞。

俄方2月27日聲稱包圍了刻松。俄軍還表示，已控制烏克蘭南部的亞速海（Azov Sea）港口城市伯德揚斯克（Berdyansk）。

另外，路透社報導，烏克蘭東北部蘇梅州（Sumy）州長吉維茨基（Dmytro Zhyvytskyy）在臉書表示，俄軍昨天砲擊阿克提卡市（Okhtyrka）一座軍事基地，超過70名烏克蘭軍人喪命。（譯者：曾依璇/核稿：嚴思祺）1110301

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