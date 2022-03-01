台灣人道救援烏克蘭 首批醫療物資啟運

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（中央社記者黃雅詩台北1日電）力挺烏克蘭，台灣對烏克蘭展開人道救援。外交部指出，政府昨晚已啟運對烏克蘭人道援贈醫療物資，第一批27噸藥品、醫療器材在昨天深夜啟運飛往德國，將再由適當路線轉交烏克蘭方面使用。

外交部上午發布新聞稿指出，台灣政府於2月28日晚間啟運對烏克蘭人道救援醫療物資，這次捐贈案是由行政院協調衛福部、外交部、財政部關務署共同完成，首批救援物資包括藥品及醫療器材共約27噸，由華航在28日晚間11時50分自桃園國際機場起飛運往德國法蘭克福，隨後將經由適當路線與管道轉交烏方運用。

外交部指出，俄羅斯2月24日對烏克蘭展開軍事入侵行動，戰事至今已造成超過30萬烏克蘭難民逃離國境，聯合國預估有700萬烏克蘭人民流離失所，如果戰事延續，預估將有1800萬人需要人道援助。

外交部指出，台灣作為國際社會民主陣營的成員，樂願發揮「台灣能夠幫忙」（Taiwan Can Help）的精神，台灣基於人道主義考量，及時提供烏克蘭所亟需的醫療救援物資。（編輯：郭無患）1110301

（中央社檔案照片）

力挺烏克蘭，台灣對烏援助的第一批醫療物資27噸，28日晚間啟運。（外交部提供）中央社記者黃雅詩傳真 111年3月1日

華航28日晚間載運台灣對烏克蘭援助的首批醫療物資飛往德國。（外交部提供）中央社記者黃雅詩傳真 111年3月1日

力挺烏克蘭，台灣對烏援助的第一批醫療物資27噸，28日晚間啟運。（外交部提供）中央社記者黃雅詩傳真 111年3月1日