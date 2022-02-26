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外交部撤僑專車接烏克蘭台僑 18人歷經46小時安抵波蘭
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外交部撤僑專車接烏克蘭台僑 18人歷經46小時安抵波蘭

2022/2/26 22:17（2/26 22:37 更新）
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外交部24日晚間派出的烏克蘭撤僑巴士專車，歷經46小時後，已於26日晚間平安載運18名烏克蘭台僑抵達波蘭。圖為撤僑巴士在烏克蘭邊境準備進入波蘭。（外交部提供）中央社記者黃雅詩傳真 111年2月26日
外交部24日晚間派出的烏克蘭撤僑巴士專車，歷經46小時後，已於26日晚間平安載運18名烏克蘭台僑抵達波蘭。圖為撤僑巴士在烏克蘭邊境準備進入波蘭。（外交部提供）中央社記者黃雅詩傳真 111年2月26日
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（中央社記者黃雅詩台北26日電）外交部晚間針對撤僑情況發布新聞稿表示，24日晚間派出的烏克蘭撤僑巴士專車，歷經46小時，已在今晚平安載運18名烏克蘭台僑抵達波蘭，這批台僑之後可自行決定要返回台灣或前往其他安全地區。

至於仍滯留在基輔及烏克蘭其他地區的19名台僑，外交部指出，駐俄羅斯代表處持續透過社交媒體，積極勸說儘早動身遠離軍事衝突地區；根據目前掌握的動態，其中13人已搭火車或以陸路方式，自行前往烏克蘭西部利維夫市（Lviv）及離境。

此外，2名在烏克蘭東部的留學生預計明天離開當地。另還有2人在基輔，2人在烏克蘭南部，駐俄代表處及留守利維夫市的台貿中心人員均與他們保持聯繫；在尊重民眾自主決定及需求下，隨時協助撤離並提供必要資訊。

外交部表示，俄羅斯24日大舉出兵烏克蘭引發戰亂，駐俄羅斯代表處24日晚上10時安排專車，協助滯留在首都基輔的13名台僑啟程前往烏克蘭西部地區，並在途中接運5名台僑同行。

外交部說，由於自基輔前往烏克蘭西部地區的公路，因大規模逃難潮嚴重壅塞，台灣撤僑專車歷經約46小時，在駐俄羅斯代表處、外貿協會基輔台灣貿易中心及駐波蘭代表處共同努力下，今天晚間8時多通過烏克蘭、波蘭邊境檢查站，平安順利入境波蘭。

外交部指出，駐波蘭代表處已安排撤僑專車繼續前往波蘭東部大城盧布林市（Lublin）休息，之後台僑可自行決定返國或前往其他安全地區。（編輯：林興盟）1110226

5名台灣留學生和約10名僑胞搭「撤僑專車」於當地時間26日凌晨抵達邊境檢查哨，準備進入波蘭。（影片來源：中央社生活組）
（中央社製圖）
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