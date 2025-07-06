颱風丹娜絲逼近 曾文水庫調節性放水

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（中央社記者楊思瑞台南6日電）因應颱風丹娜絲可能帶來雨量，蓄水率超過83%的曾文水庫預定從今天下午6時起進行調節性放水，放水量約每秒52.5立方公尺，並視集水區降雨情況調整。

經濟部水利署南區水資源分署副分署長林玉祥告訴中央社記者，曾文水庫將從下午6時起開始調節性放水，放水量約每秒52.5立方公尺，分別為發電放水每秒50立方公尺，曾文南化聯通管每秒2.5立方公尺，並視集水區降雨情況調整放水量，呼籲曾文溪沿岸居民小心防範。

南區水資源分下午4時觀測資料顯示，曾文水庫集水區今天降雨量約10毫米，蓄水量3億8138萬立方公尺，蓄水率83.7%；烏山頭水庫今天降雨量約11.8毫米，蓄水量6404萬立方公尺，蓄水率82.76%；南化水庫降雨量11.8毫米，蓄水量8426萬立方公尺，蓄水率98.86%。（編輯：李淑華）1140706