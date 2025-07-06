英法關係回溫 兩國領袖峰會卻因移民紛爭蒙上陰影

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社倫敦5日綜合外電報導）英國和法國在脫歐紛爭之後重歸於好，但數量空前的非法移民乘坐小船穿越英吉利海峽（English Channel），仍是雙方一大摩擦點。

法新社報導，這個問題將成為法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）8日對英國進行國是訪問期間的焦點。馬克宏與英國首相施凱爾（Keir Starmer）會談後，預計將在10日宣布新措施，來遏阻這些危險的旅程。

今年已有超過2.1萬名移民乘坐簡陋的船隻從法國北部穿越到英格蘭東南部，在極右翼勢力日益壯大之際，這讓施凱爾非常頭痛。

超載船隻離開法國海灘時，執法人員似乎只是在一旁袖手旁觀，這樣的景象讓英國政界人士和無情的小報記者憤怒不已。

「太陽報」（The Sun）提及所謂的「桑德赫斯特條約」（Sandhurst Treaty）說：「我們為法國警車、四輪傳動車和無人機付錢，移民卻仍在航行。」

2018年達成的「桑德赫斯特條約」明定，英國會為法國阻止移民採取的行動提供資金，協議效期至2027年。

去年選舉結束保守黨14年執政，率領工黨贏得壓倒性勝利的施凱爾，誓言「重新控制」英國邊境。

透過 Google News 追蹤中央社

但在2025年上半年，乘坐小船抵達英國的人數與去年相比增加了48%，政府將此歸咎於持續的乾旱天氣。

2022年4萬5774人的年度紀錄今年可能會被打破，在疑歐派法拉吉（Nigel Farage）領導的英國改革黨（Reform UK）全國民調領先之際，這將對施凱爾造成沉重打擊。（譯者：鄭詩韻/核稿：楊昭彥）1140706