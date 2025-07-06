沙子宸先發5局挨轟失1分 好投奪高階1A首勝

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（中央社記者謝靜雯台北6日電）旅美奧克蘭運動家隊投手沙子宸6月底升上高階1A，今天再度先發出賽，投5局挨1轟失掉1分責失分，奪下高階1A首勝；老虎隊3A野手李灝宇維持手感，4打數敲1安。

21歲的投手沙子宸今年開季從小聯盟1A出發，穩定表現獲得肯定，6月底生涯首度升上高階1A，台灣時間6月26日高階1A首場先發出賽投3局吞敗，今天再度先發，對手是聖地牙哥教士隊。

沙子宸1局上2人出局後投出四壞保送，但沒有失分，2局上先連投2次四壞保送，但及時回穩，依序讓打者敲出右外野方向飛球、左外野方向平飛球、右外野方向飛球出局，沒讓對手延續攻勢。

沙子宸3局上被首名打者巴特華斯（Brandon Butterworth）敲出陽春砲，再被敲出安打，但接著製造雙殺，再讓打者敲出右外野方向飛球出局、沒有擴大失分危機，4、5局則讓對手6上6下。

沙子宸總計用67球投5局，被敲出2支安打，包括1發全壘打，投出3次三振、3次四死球保送，失掉1分責失分，球隊終場以5比1獲勝，沙子宸拿下高階1A首勝。

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底特律老虎隊3A與克里夫蘭守護者隊3A交手，老虎隊台灣野手李灝宇先發打1棒、守三壘，李灝宇1局上吞下三振，3局上2人出局後敲出中外野方向安打，但隊友沒有延續攻勢。

李灝宇6局上敲出中外野方向飛球出局，8局上敲出游擊方向滾地球出局，今天總計4打數敲出1支安打，吞下1次三振，近2場出賽有安打，賽後打擊率2成47；老虎隊終場以2比1搶勝。（編輯：管中維）1140706