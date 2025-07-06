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鹿兒島吐噶喇列島10分鐘2連震 氣象廳籲近期提高警覺

2025/7/6 16:06（7/6 16:13 更新）
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（中央社記者戴雅真東京6日專電）日本鹿兒島外海吐噶喇列島近海今天下午2時過後，在10分鐘內連續發生2次最大震度5強地震。氣象廳召開緊急記者會，呼籲近期還需要注意可能會發生震度最大6弱的地震。

根據日本氣象廳，震央在吐噶喇列島近海，兩次地震分別發生在下午2時1分（台北時間下午1時1分）與2時7分，經修正後分別為規模4.8與規模5.4，最大震度5強，震源深度20公里，都沒有引發海嘯風險。

氣象廳地震海嘯監視課課長海老田綾貴表示，連續強震後，可能有房屋倒塌或發生土石災害的風險，必須留意後續的地震與降雨。近期還需要注意可能會發生震度最大6弱的地震。

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吐噶喇列島的惡石島和小寶島附近，從6月21日開始地震活動變得十分活躍，3日在惡石島觀測到震度6弱，5日和6日也都觀測到震度5強地震。這個地區在2023年與2021年也曾出現過活躍的地震活動，但這次震度1以上地震已超過1400次，遠超以往。

日本放送協會（NHK）報導，十島村村長久保源一郎下午召開記者會，確認惡石島上23名居民，以及5名島外人士都平安無事。此外，檢查後確認自來水、電力等基礎設施沒有受到重大損害。（編輯：田瑞華）1140706

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