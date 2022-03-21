曹興誠：保衛中華民國需要兩國論

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

聯電榮譽董事長曹興誠（前）21日表示，真正能為台灣帶來長遠和平的，是故總統李登輝和總統蔡英文提出的兩國論。（中央社檔案照片）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王揚宇台北21日電）聯電榮譽董事長曹興誠今天表示，真正能為台灣帶來長遠和平的，是故總統李登輝和總統蔡英文提出的兩國論，因為如果世界承認中華民國是獨立的國家，大陸對台灣動武即屬侵略行為，世界各地即可支援台灣，制裁中共。

民進黨立法院黨團總召柯建銘的媒體群組，今天發出曹興誠的最新文章，歡迎媒體轉載。

曹興誠的文章提到，強者如果喜歡霸凌弱者，弱者當然想要自保。如果有旁觀者說，弱者的自保，是對強者的「挑釁」，實在讓人難以苟同；然而台灣鼓吹這種錯誤邏輯的人卻為數不少，其代表人物，就是前國安會秘書長蘇起。

曹興誠指出，蘇起近日頻頻在各地演講，說蔡總統聲明兩岸互不隸屬，是挑釁中共，會「逼」得大陸對台動武，會害台灣像烏克蘭一樣，被中共修理。但其實真正能為台灣帶來長遠和平的，正是李登輝和蔡總統2位總統提出的兩國論。

曹興誠說，如果大家認為台灣海峽兩岸只有一國（中華人民共和國），認為台灣不是獨立的國家，只是中國的一省，中國則可以宣稱兩岸爭議是內政問題，就可以阻止外國干預，關起門來對台灣人肆意凌虐，就像他們在西藏、新疆和香港可以倒行逆施一樣。

曹興誠認為，台灣提出兩國論，能增加台灣的安全，也就增加了大陸吞併台灣的困難。北京當然因此憤怒咆哮、對台灣武嚇連連。但自1999年兩國論提出至今，中共從不敢越台海雷池一步；原因很簡單，因為中共一旦升高緊張情勢，美國就會派軍艦開進台灣海峽等。

曹興誠也指出，蘇起把可以保護台灣的「兩國論」，說成是台灣對大陸的挑釁，明顯是受了中共的利用，來嚇唬台灣人，減低大家對蔡總統兩國論的支持。此外，前國民黨主席洪秀柱2月朝見中共政協主席汪洋後回台，批評投票給蔡總統的817萬人「不用腦筋」，害台灣陷入絕境，這個論調和蘇起口徑一致，顯然背後都有中共的指揮和協調。

曹興誠提到，蘇起創造了「九二共識」，騙人說一中可以「各表」。但2019年被中國國家主席習近平打臉，說「九二共識就是一國兩制」，習根本沒有提什麼「各表」。失掉了各表，中華民國就消失了，九二共識也就成了台灣向中共投降的共識。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

曹興誠指出，中共如果認為兩國論是分裂國土，那中共應該自己解散，因為他們才是分裂國土的元凶。中共解散後，中國人才能恢復民主自由，重見青天白日。在中共解散前，台灣應該加強戰備，與美、日合作研發不對稱先進武器。不恃敵之不來，恃吾有以待之；讓中共犯台之日，即其亡黨之時。

他也表示，至於少數通共賣台、不斷散播失敗主義、投降主義的內奸，則應參考美歐二戰時期辦法，訂定適宜的國安法條，限制其活動。將他們送回大陸、撤銷其回台資格，應該是最起碼的處罰。（編輯：蘇龍麒）1110321