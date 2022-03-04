蓬佩奧：台灣應展現自衛決心 讓習近平知道戰爭代價高

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（中央社記者黃雅詩台北4日電）前美國國務卿蓬佩奧今天下午舉行記者會，他認為烏克蘭危機與台海有相似處，習近平也在觀察俄羅斯動態，但台灣有很多朋友，應對自己有信心，西方國家嚇阻俄羅斯為時以晚，卻還來得及阻止習近平的野心。

蓬佩奧下午在君悅飯店舉行記者會，媒體問到兩岸戰爭的風險，他表示，不能用靜態方式來談，因為發生機率也涉及台灣與西方國家的準備與決心展現，以美國來說，希望能多傾聽台灣高層怎麼表達對軍事設備與軍事訓練援助的需求，例如若台灣已展現決心，訂出一筆錢來購買特定裝備的話，美國自然就會想去提供，做進一步的軍事整合。

蓬佩奧強調，台灣一定要展現決心，讓中國國家主席習近平知道對台掀起戰爭代價是很高的，但除了軍事入侵，台灣也要慎防中國其他面向的威脅，習近平上任以來，常用經濟與情報力量去影響周邊小國，像是用減少觀光人數等手段等，台灣須仔細對應習近平在外交與經濟的攻勢。

蓬佩奧認為 烏克蘭 烏克蘭小百科 首都：基輔

官方語言：烏克蘭語

幣制：荷林夫納

人口：約4773萬（2022年1月）

宗教：東正教及天主教

各族人口占比：烏克蘭族77.8%、俄羅斯族17.3%，其他少數民族4.9%。 地處歐洲東部，面積60.36萬平方公里，東西長1300公里、南北長900公里。南臨亞速海和黑海，陸上東北接俄羅斯，北鄰白俄羅斯，西連斯洛伐克、波蘭和匈牙利，南與摩爾多瓦、羅馬尼亞接壤。 實行三權分立的共和制，總統為代表國家的最高元首，以直接民選產生，任期為5年；內閣為行政機關，向總統負責。議會稱為「最高拉達」，是國家最高立法機關，成員由直接民選產生，任期4年。 採行多黨制，截至2020年1月，註冊登記政黨共349個。 資料來源：外交部、維基百科 看更多 關閉 危機與台海有相似處，面對獨裁政權有類似風險，習近平也在觀察俄羅斯動態，不過台灣應對自己有信心，台灣周邊有很多朋友，西方國家在嚇阻俄羅斯的工作為時以晚，讓俄羅斯發動戰爭傷害許多平民，但在東亞這邊還來得及阻止習近平的野心。

蓬佩奧表示，這就是為何他主張美國應該立刻承認台灣是一個主權國家的事實，這是一個簡單的事實，「我們常常怕說出來，會激怒一個壞人，可是要有明確態度才能嚇阻」，當初民主國家嚇阻俄羅斯失敗是一大教訓，美國要認清台灣的主權事實才能做到清晰明確。

蓬佩奧說，有些人怕承認台灣會挑釁強權，其實挑釁是因為沒有展現決心，「只要我們害怕，相信西方跟民主國家在走下坡，我們都會受害，美國跟台灣應該設立一個體系，使強權無法用武力摧毀我們的生活方式。」

蓬佩奧強調，愛好民主自由的國家要增加彼此依賴，減少對獨裁國家的依賴，他看到德國等歐洲國家很依賴俄羅斯天然氣，他任內一直勸導德國減少對俄依賴，經濟上要多多跟其他自由國家合作，才能保護現有的生活方式。

蓬佩奧表示，習近平必不樂見台灣人每天過著自由自在的生活，對獨裁者來說，民主生活就是在阻撓獨裁者的作為，美國與中國交往讓中國變得非常有錢，卻沒有給中國一丁點自由，因此現在美國應該向民主國家展現決心，且決心應該是永久的。（編輯：翟思嘉）1110304