蓬佩奧：自由不是理所當然 台美會一直站在一起

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（中央社記者葉素萍台北3日電）總統蔡英文今天頒贈特種大綬景星勳章給美國前國務卿 蓬佩奧 蓬佩奧小檔案 生日：1963年12月30日

黨籍：共和黨

學歷：哈佛法學院、西點軍校

經歷：美國國務卿、中央情報局（CIA）局長、堪薩斯州聯邦眾議員、陸軍軍官 看更多 關閉 ，蓬佩奧提到，現在只要看歐洲發生的事情，就可以知道自由不是理所當然，他相信，蔡總統任內不會看著別人來踐踏對自由的渴望，美國也會一直和台灣站在一起。

蔡總統上午在總統府頒授美國前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）「特種大綬景星勳章」，感謝他對提升台美關係的卓著貢獻。

蓬佩奧致詞提到，自己很榮幸接受這份殊榮，非常高興能見到蔡總統與其政府團隊，更重要的是，他今天終於見到了心繫已久的台灣人民，他在美國時就一直關心著台灣的人民，他知道台灣人民都是非常善良、熱情、愛好自由。

他說，40年前在軍隊服役時，他了解到，做對的事情是必要的，領導者必須提供人民自由、繁榮的生活，他很高興蔡總統做到了，也高興看到台灣有這麼好的領導人。

蓬佩奧認為，如果大家過去把自由當作理所當然的話，現在只要看歐洲發生的事情，就可以知道，自由不應該當作理所當然，它是非常重要、而且需要持續地、深刻地、一同合作的領導力來維持。

對於蔡總統稍早致詞提到，蓬佩奧在國務卿任內為台美關係帶來許多突破，蓬佩奧說，台美外交官如今可以正常的、在必要的時候進行會面，美國代表團可以來到台灣進行經濟、安全、還有維護全球自由的對話，這些都是非常簡單且正確的決定，這是美國跨黨派的決定，不僅符合美國利益，也有助持續深化台美關係。

蓬佩奧說，他相信台美都有決心，維護自由不受冒犯，任何人都有權利維護自己的自由，這是非常基本且重要的事情，他相信在蔡總統任內，不會看著別人來踐踏這樣對自由的渴望，美國也會一直和台灣站在一起。

蓬佩奧笑說，他很期待接下來可以吃到鳳梨乾，也非常高興可以有機會和台灣人碰面交流，他並感謝台灣人為烏克蘭所做的貢獻。（編輯：翟思嘉）1110303