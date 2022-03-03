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蓬佩奧訪台
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蓬佩奧訪台4/19

訪台馬不停蹄跑行程 蓬佩奧比讚愛台灣

2022/3/3 19:11（3/3 20:32 更新）
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副總統賴清德3日晚間在台北圓山飯店宴請美國前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）（圖），傍晚蓬佩奧偕同夫人抵達飯店，面對媒體提問，蓬佩奧比讚回應。中央社記者裴禛攝 111年3月3日
副總統賴清德3日晚間在台北圓山飯店宴請美國前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）（圖），傍晚蓬佩奧偕同夫人抵達飯店，面對媒體提問，蓬佩奧比讚回應。中央社記者裴禛攝 111年3月3日
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（中央社記者王慶剛台北3日電）副總統賴清德晚間在圓山飯店設宴款待來台灣訪問的前美國國務卿蓬佩奧一行人；當被問到對台灣的感覺時，蓬佩奧露出笑容比了一個讚。

昨天晚間抵達台灣訪問的蓬佩奧（Mike Pompeo）一行人，今天馬不停蹄展開各場拜會行程後，約在晚間6時25分在外交部長吳釗燮陪同下抵達圓山飯店。

賴副總統在圓山飯店設宴款待蓬佩奧一行人，台積電創辦人張忠謀也是座上賓，他在入場時僅對在場記者揮揮手，未發一語。

當被問到對台灣感覺時，蓬佩奧轉身對在場媒體比了一個讚，露出笑容，隨即快速進入會場；賴副總統則早於蓬佩奧進場，但並未發言，民進黨立法委員羅致政也是座上賓。

蓬佩奧一行人於2日晚間抵台訪台，預計停留至5日，期間除拜會台灣政要，蓬佩奧計劃與商、學等各界人士交流互動，包括4日參加遠景基金會舉辦的活動，發表20分鐘專題演講。（編輯：林淑媛）1110303

副總統賴清德3日晚間宴請前美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）（前中），蓬佩奧傍晚與夫人蘇珊（Susan Pompeo）（前右3）抵達台北圓山大飯店，外交部長吳釗燮（前右）相迎，蓬佩奧並向現場媒體揮手致意。中央社記者裴禛攝 111年3月3日
副總統賴清德3日晚間宴請前美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）（前中），蓬佩奧傍晚與夫人蘇珊（Susan Pompeo）（前右3）抵達台北圓山大飯店，外交部長吳釗燮（前右）相迎，蓬佩奧並向現場媒體揮手致意。中央社記者裴禛攝 111年3月3日
副總統賴清德（前中）3日晚間在台北圓山大飯店設宴款待美國前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo），傍晚賴副總統提早抵達會場。中央社記者裴禛攝 111年3月3日
副總統賴清德（前中）3日晚間在台北圓山大飯店設宴款待美國前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo），傍晚賴副總統提早抵達會場。中央社記者裴禛攝 111年3月3日
副總統賴清德3日晚間在台北圓山大飯店宴請前美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）伉儷，台積電創辦人張忠謀（前右）與夫人張淑芬（前左）也應邀出席與會。中央社記者裴禛攝 111年3月3日
副總統賴清德3日晚間在台北圓山大飯店宴請前美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）伉儷，台積電創辦人張忠謀（前右）與夫人張淑芬（前左）也應邀出席與會。中央社記者裴禛攝 111年3月3日
副總統賴清德3日晚間在台北圓山大飯店宴請前美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）伉儷，民進黨立委羅致政（中）出席與會。中央社記者裴禛攝 111年3月3日
副總統賴清德3日晚間在台北圓山大飯店宴請前美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）伉儷，民進黨立委羅致政（中）出席與會。中央社記者裴禛攝 111年3月3日
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