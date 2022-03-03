蔡總統讚蓬佩奧人氣高 贈勳表彰對台美關係貢獻

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總統蔡英文（右2）3日在總統府頒授美國前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）（左2）特種大綬景星勳章，圖為蔡總統親自為蓬佩奧掛上勳章。中央社記者鄭傑文攝 111年3月3日

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（中央社記者葉素萍台北3日電）總統蔡英文今天頒贈特種大綬景星勳章給美國前國務卿蓬佩奧，表彰他提升台美關係貢獻；蔡總統說，蓬佩奧任內為台美關係帶來許多突破，她代表台灣人民表達最深感謝，蓬佩奧在台灣的人氣很高，希望他常常來訪。

蔡總統上午在總統府頒授美國前國務卿 蓬佩奧 蓬佩奧小檔案 生日：1963年12月30日

黨籍：共和黨

學歷：哈佛法學院、西點軍校

經歷：美國國務卿、中央情報局（CIA）局長、堪薩斯州聯邦眾議員、陸軍軍官 看更多 關閉 （Mike Pompeo）「特種大綬景星勳章」，感謝他對提升台美關係的卓著貢獻；蓬佩奧一行則帶著有台美兩國國旗、並印著「堅若磐石」文字的特殊口罩。

蔡總統致詞表示，過去蓬佩奧形容台灣是民主成功的故事、可信賴的夥伴，及世界良善的力量，很高興歡迎蓬佩奧率團來訪，親身見證台灣人民的友善、熱情以及對民主自由的堅持。

她說，透過頒贈「特種大綬景星勳章」除了表彰蓬佩奧對台美關係的貢獻，她也要代表台灣人民表達最深的感謝。

蔡總統指出，蓬佩奧不僅長期支持台灣的國際參與，在任內更為台美關係帶來許多突破，包括解除對台交往限制、對台軍售常態化，以及台美高層互訪層級不斷提高，這些都加深雙方互動合作。

她說，在蓬佩奧的支持之下，台美在區域民主治理、經濟、教育、公共衛生等多項領域也建立對話機制，像是台美經濟繁榮夥伴對話在過去2年連續舉辦，今年也預期將再次召開。

蔡總統說，在去年 台美TIFA 台美TIFA小檔案 台美在1994年簽署「貿易暨投資架構協定（TIFA）」，1995年至2016年間召開10次會議，輪流在台北、美國華府舉行。

從2004年起，TIFA層級提高為次長級對話。

2016年10月，雙方在農業、區域與多邊合作、智慧財產權及醫藥品、技術性貿易障礙與投資及透明化議題5大領域的深化合作達成共識。 看更多 關閉 會議復談之後，她期待透過現有的機制，加強台美在各領域的合作，並且早日啟動雙邊貿易協定的協商進程，讓台美經貿關係可以更緊密。

另外，蔡總統指出，近來面對烏克蘭情勢發展，台灣也和美國等民主夥伴合作，參與國際社會對俄羅斯的經濟制裁，就在幾天前台灣也啟動對烏克蘭的人道救援，台灣和美國共享民主自由價值，希望未來台美可以共同寫下更多民主成功的故事。

蔡總統說，像蓬佩奧這樣的美國好友來訪，充分展現出台美之間深厚的情誼，尤其蓬佩奧在台灣的人氣很高，來訪的消息一出來，立即引起許多關注討論，希望未來常常來訪，一起為繼續深化台美關係來努力。

蔡總統這項接見行程，原本要透過臉書直播，不過，因此今天全台多處傳出停電，總統府發言人張惇涵稍早表示，總統府供電未受影響，但蔡總統接見蓬佩奧的網路直播，暫時取消。（編輯：蘇龍麒）1110303