遠景基金會邀蓬佩奧遭恐嚇 外交部：台美協調維安

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美國前國務卿蓬佩奧2日抵台，4日參加遠景基金會舉辦的活動，但基金會收到恐嚇信指稱要對蓬佩奧不利，警方追查中。（外交部提供）

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（中央社記者王慶剛台北2日電）美國前國務卿蓬佩奧今天訪台，4日將參加遠景基金會舉辦的活動，但基金會昨天收到恐嚇信指稱要對蓬佩奧不利，北市警追查中。外交部表示，蓬佩奧此行維安由台美相關單位密切協調，確保行程順利進行。

蓬佩奧（Mike Pompeo）今天抵台並停留至5日，期間將拜會總統蔡英文等多位政要，但遠景基金會昨天收到署名「思覺失調者」的恐嚇信，內容表示「美國琉（流）氓POMPEO來台公開行程將以予射殺，請準備棺材一輔（副）」，雖然有許多錯字，但恐嚇意味濃厚。

外交部發言人歐江安今天表示，警方已經偵辦中，外交部沒有評論。蓬佩奧此行訪台的安全維護由外交部、內政部警政署及台北市政府警察局等相關單位與美方安全人員密切協調，確保蓬佩奧在台期間各項行程順利進行。（編輯：林興盟）1110302