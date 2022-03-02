抵台倒數 蓬佩奧：期待見到愛好自由台灣人民

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（中央社記者徐薇婷華盛頓1日專電）前美國國務卿蓬佩奧2日晚間將抵達台灣進行4天訪問。蓬佩奧今天轉發民進黨台中市議員初選參選人蕭行凱歡迎他來台的看板表示，期待不久後就能見到愛好自由的台灣人民。

蓬佩奧 蓬佩奧小檔案 生日：1963年12月30日

黨籍：共和黨

學歷：哈佛法學院、西點軍校

經歷：美國國務卿、中央情報局（CIA）局長、堪薩斯州聯邦眾議員、陸軍軍官 看更多 關閉 （Mike Pompeo）2日至5日將協同夫人蘇珊（Susan Pompeo）、前國務院中國政策首席顧問余茂春訪問台灣，期間將晉見總統蔡英文，接受副總統賴清德款宴，並拜會行政院長蘇貞昌、立法院長游錫堃、外交部長吳釗燮。

除拜會台灣政要，蓬佩奧計劃與商、學等各界人士交流互動，包括4日參加遠景基金會舉辦的活動，發表20分鐘專題演講。

蓬佩奧擔任國務卿期間積極抗中挺台，受台灣人民喜愛，擬角逐台中市中西區議員選舉黨內提名、現任台中昇平里里長蕭行凱近日出奇招，在台中市區高掛以中英文書寫「歡迎龐佩奧（蓬佩奧）先生訪台」的看板。

看板照片今天意外獲得蓬佩奧轉發。蓬佩奧在推特（Twitter）感謝台灣製作溫暖問候看板，他與夫人「期待不久後就能見到愛好自由的台灣人民」。（編輯：馮昭）1110302