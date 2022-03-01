總統3日接見蓬佩奧 頒特種大綬景星勳章表彰貢獻

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（中央社記者溫貴香台北1日電）美國前國務卿蓬佩奧預計2日至5日訪台。總統府今天表示誠摯歡迎，總統蔡英文3日上午接見並頒贈「特種大綬景星勳章」，表彰蓬佩奧對提升台美關係的卓著貢獻。

總統府發言人張惇涵晚間表示，總統府誠摯歡迎長年力挺台灣的蓬佩奧（Mike Pompeo）訪台。蔡總統預計3日上午於總統府接見蓬佩奧，並頒贈「特種大綬景星勳章」，表彰其對提升台美關係的卓著貢獻。

張惇涵表示，眾所皆知的是，蓬佩奧是堅定支持台灣的國際重要友人，在其國務卿任內，大力推動台美關係深化進展，不僅強化美國政府對台灣的安全承諾，也開創多項雙邊機制，並簽署多項合作協議。在蓬佩奧卸任後，仍經常公開為台灣發聲，力挺民主台灣。

他說，對於蓬佩奧力挺台灣的國際情誼，台灣都至為珍惜，對於蓬佩奧對台灣的大力支持，由衷感謝。近期美國重要友人相繼訪台，充分展現美國跨黨派一致對台灣「堅若磐石」的支持。期盼台美在此堅實的基礎上，持續深化各項領域的合作夥伴關係，共同維護區域和平穩定與繁榮發展。（編輯：謝佳珍）1110301