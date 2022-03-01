俄烏敏感時刻派團訪台 學者：美向印太國家再保證

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（中央社記者游凱翔台北1日電）美國跨黨派資深代表團將訪台，戰略學者分析，訪台目的應與國防安全政策有關，且烏俄戰爭爆發後多國質疑美國未出兵，減失信心，因此透過訪問向印太國家「再保證」。

俄羅斯對烏克蘭的侵略行動，引發國際對於台海爆發類似衝突的關切，就在此時，美國總統拜登指派一個由跨黨派前任資深軍政官員組成的代表團訪台，總統蔡英文預定明天上午於總統府接見訪團，並設晚宴接待。

成員包括前參謀首長聯席會議主席穆倫（Michael Glenn Mullen）、前國防部政策次長佛洛諾伊（Michèle A. Flournoy）、前白宮副國安顧問歐蘇利文（Meghan L. O'Sullivan）、前白宮國安會亞洲事務資深主任葛林（Michael Green）及前白宮國安會亞洲事務資深主任麥艾文（Evan S. Medeiros）。

中華戰略前瞻協會研究員揭仲告訴中央社記者，此次來訪應與台灣國防及安全政策有關，雖然是退休官員但也是相對高階的代表團，因此談論的內容並非是例行計畫或是在既有計畫上的延續，「一定有新的東西」。

揭仲認為，美方派遣訪團來台，也是想表達現階段對台海情勢的重視，並給予國防政策、建軍方向、整體安全上的建議給台灣高層。不過傳達高層有兩個情境，一是「底下談得差不多了，讓高層與高層間來結尾」，另一是「直接傳達給高層」，但絕非是既有計畫，而是新的事務。

熟悉共軍事務的中山大學亞太事務英語學程兼任助理教授林穎佑接受中央社訪問時分析，俄羅斯入侵烏克蘭戰爭爆發後，各國都在質疑美國為何沒有採取軍事行動協助烏克蘭，減失對美信心，因此美方必須透過這樣的訪問進行「再保證」，並藉此舉向印太國家進行政策的解釋與說明。

林穎佑也說，由於美國前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）將於明天至5日訪台，美方也可能先派遣代表團來台先對一些事務進行原則性的先行討論並協調。（編輯：翟思嘉）1110301