美高層級訪團來台 2日下午會晤國防部長邱國正
2022/3/1 11:15
（中央社記者游凱翔台北1日電）俄羅斯入侵烏克蘭，引發國際地緣政治緊繃之際，美國總統拜登指派跨黨派高層級代表團今天下午抵台訪問。軍方人士今天表示，訪問團預計明天下午赴國防部拜會部長邱國正。
美國高層級訪團成員包括：美國前參謀首長聯席會議主席穆倫（Michael Glenn Mullen）、前國防部政策次長佛洛諾伊（Michèle A. Flournoy）、前白宮副國安顧問歐蘇利文（Meghan L. O'Sullivan）、前白宮國安會亞洲事務資深主任葛林（Michael Green）及前白宮國安會亞洲事務資深主任麥艾文（Evan S. Medeiros）。
總統府發言人張惇涵昨晚表示，美國拜登總統指派跨黨派資深代表團，定今天至明天訪問台灣，蔡總統預計明天上午於總統府接見訪團，並設晚宴接待；值此烏克蘭情勢嚴峻之際，美高層訪團來台彰顯台美關係「堅若磐石」。
軍方人士上午告訴中央社記者，訪團預計明天下午拜訪國防部長邱國正，交流內容與項目不對外公開。（編輯：郭無患）1110301
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