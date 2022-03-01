美跨黨派訪團抵台 外交部盼強化台美夥伴關係

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美國前參謀首長聯席會議主席穆倫（右3）率領前白宮國安會亞洲事務資深主任葛林（右起）、前國防部政策次長佛洛諾伊、前白宮副國安顧問歐蘇利文（右5起）及前白宮國安會亞洲事務資深主任麥艾文訪台，外交部長吳釗燮（右4）及北美司長徐佑典（左8）接機。（外交部提供）

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（中央社記者黃雅詩台北1日電）美國總統拜登指派前參謀首長聯席會議主席穆倫率領的代表團今天抵台，外交部表示，在烏克蘭情勢嚴峻之際，訪團的來臨展現美國對台灣一貫堅定支持與重視，期待與美國政府尋求持續密切合作，進一步強化台美緊密夥伴關係。

訪團今天下午4時13分搭乘機身標號N280PH的灣流5型專機抵達松山機場，外交部長吳釗燮與北美司長徐佑典親自前往停機坪迎接。

這是拜登上任後第二度專程指派代表團來台，首發團是去年4月14日由拜登摯友、前聯邦參議員陶德（Christopher Dodd, D-CT）率團，當時陶德訪團也是搭乘灣流5型專機，此次穆倫訪團與上次陶德訪團的專機機身皆無標示美國國旗。

外交部傍晚發布新聞稿歡迎拜登指派的「跨黨派資深代表團」在今、明兩日訪問台灣。穆倫（Michael Glenn Mullen）率領的訪問團成員有多位國安領域前任高級官員，成員包括前國防部政策次長佛洛諾伊（Michèle A. Flournoy）、前白宮副國安顧問歐蘇莉文（Meghan L. O'Sullivan）、前白宮國安會亞洲事務資深主任葛林（Michael Green）及前白宮國安會亞洲事務資深主任麥艾文（Evan S. Medeiros）。

美國前參謀首長聯席會議主席穆倫（左）率領跨黨派資深代表團抵達，外交部長吳釗燮接機，以互碰手肘方式代替握手打招呼。（外交部提供）

外交部指出，吳釗燮今天下午代表台灣政府前往接機，訪團在台期間將晉見總統蔡英文、副總統賴清德、拜會行政院長蘇貞昌及國防部長邱國正，並接受吳釗燮午宴與蔡總統晚宴，雙方將就台美關係各項重要議題交換意見。

外交部指出，穆倫2007年至2011年擔任美軍參謀首長聯席會議主席，軍事經驗豐富，佛洛諾伊曾於2014年及2015年兩度率領「新美國安全中心」（CNAS）「下一世代國安領袖計畫」（NextGen）訪問團訪台；歐蘇莉文現為哈佛大學國際實務教授，曾於2004年至2007年於小布希政府時期國安會主管伊拉克及阿富汗議題；葛林及麥艾文先後為小布希及歐巴馬政府時期之白宮國安會亞洲事務資深主任，負責處理台灣議題事務，均曾多次訪問台灣。

外交部指出，拜登指派的訪團成員涵蓋民主、共和兩黨卸任高層官員，凸顯美國跨黨派對台灣的高度共識與堅定支持。

外交部指出，拜登繼去年4月親自指定陶德訪團來台後，時隔不到一年，再次派遣資深訪團訪台，在烏克蘭情勢嚴峻之際，訪團的來臨展現美國對台灣的一貫堅定支持與重視，也再次彰顯美國對台灣的承諾「堅若磐石」，台灣期待透過穆倫等人來訪，與美國政府尋求持續密切合作，進一步強化台美緊密夥伴關係。（編輯：黃國倫）1110301