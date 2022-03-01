俄烏敏感時刻美跨黨派訪團抵台 2日拜會蔡總統

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美國前參謀首長聯席會議主席穆倫（右3）率領前白宮國安會亞洲事務資深主任葛林（右起）、前國防部政策次長佛洛諾伊、前白宮副國安顧問歐蘇利文（右5起）及前白宮國安會亞洲事務資深主任麥艾文訪台，外交部長吳釗燮（右4）及北美司長徐佑典（左8）接機。（外交部提供）

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（中央社記者黃雅詩、王慶剛台北1日電）在烏克蘭危機引起台海情勢聯想之際，美國總統拜登指派前參謀首長聯席會議主席穆倫率領的跨黨派資深代表團今天下午4時13分搭專機抵松山機場，機身上並無美國國旗。

外交部長吳釗燮與北美司長徐佑典下午到松山機場停機坪迎接訪團，訪團依照外交泡泡模式來訪，一下機，機場防疫人員先替每位訪賓消毒手部，訪賓與吳釗燮也以互碰手肘方式代替握手打招呼。

訪團預計明天上午前往總統府拜會總統蔡英文，明天下午分別拜會行政院長蘇貞昌與國防部長邱國正，晚上由蔡總統設宴款待代表團，明晚搭專機離開台灣。

穆倫（Michael Glenn Mullen）此次率領的訪團成員包含許多前美國國安高層，引起高度矚目。成員包括前國防部政策次長佛洛諾伊（Michèle A. Flournoy）、前白宮副國安顧問歐蘇利文（Meghan L. O'Sullivan）、前白宮國安會亞洲事務資深主任葛林（Michael Green）及前白宮國安會亞洲事務資深主任麥艾文（Evan S. Medeiros）。

美國在台協會（AIT）發言人鄧艾德今天透過聲明表示，穆倫等一行將與台灣資深官員和領袖會面，並就美台關係、區域安全，與其他涉及雙方共同利益的重要議題進行討論。

國安高層分析，拜登此時指派跨黨派、重量級訪團搭行政專機來台有重大意義，除展現美國對台灣安全穩定的支持「堅若磐石」，也建立白宮高層定期來台與台灣高層互動的新溝通模式。（編輯：謝佳珍）1110301

美國前參謀首長聯席會議主席穆倫（左）率領跨黨派資深代表團抵達，外交部長吳釗燮接機，以互碰手肘方式代替握手打招呼。（外交部提供）

美國總統拜登指派跨黨派資深代表團訪問台灣，1日下午順利抵達松山機場，外交部人員前往接機。中央社記者鄭清元攝 111年3月1日