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美跨黨派訪團來台
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美跨黨派訪團來台6/14

俄入侵烏克蘭 蔡總統：全球民主國家團結時刻 台灣不能缺席[影]

2022/3/2 10:24（3/2 12:23 更新）
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總統蔡英文（右）2日上午在總統府接見美國總統拜登指派的跨黨派資深代表團時表示，歷史經驗顯示，對侵略行為冷眼姑息，就是為自己製造更多的威脅，這是全球民主國家團結時刻，台灣也不能夠缺席。中央社記者鄭傑文攝 111年3月2日
總統蔡英文（右）2日上午在總統府接見美國總統拜登指派的跨黨派資深代表團時表示，歷史經驗顯示，對侵略行為冷眼姑息，就是為自己製造更多的威脅，這是全球民主國家團結時刻，台灣也不能夠缺席。中央社記者鄭傑文攝 111年3月2日
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（中央社記者葉素萍、溫貴香台北2日電）總統蔡英文今天接見美國總統拜登指派的跨黨派資深代表團時表示，歷史經驗顯示，對侵略行為冷眼姑息，就是為自己製造更多的威脅，這是全球民主國家團結時刻，台灣也不能夠缺席。

美國總統拜登指派前參謀首長聯席會議主席穆倫（Michael Glenn Mullen）率領的跨黨派資深代表團訪台，蔡總統上午在總統府接見訪團。

蔡總統致詞指出，在全球密切關注烏克蘭情勢的此刻，拜登總統指派各位來台，不僅是對台美夥伴關係的重視，更展現台美關係堅若磐石，凸顯台灣在國際區域安全上的角色，國際民主社群必須更加緊密團結。

她說，上週俄羅斯入侵烏克蘭，造成許多平民無辜傷亡流離失所，也嚴重危害世界和平秩序；台灣做為國際社會一員，除了表達嚴厲譴責，也參與對俄羅斯實施經濟制裁的國際行動，對於烏克蘭的人道救援也在前天正式啟動。

蔡總統指出，台灣所做的一切，就是要堅定表達，台灣與烏克蘭站在一起，和自由民主站在一起，只要有助於國際社會的和平安全，有助於區域穩定繁榮，台灣都會善盡國際責任，願意與所有國家一起努力。

「歷史經驗告訴我們，對侵略行為冷眼姑息，就是為自己製造更多的威脅」，蔡總統說，這是全球民主國家團結的時刻，台灣也不能夠缺席。

美國前參謀首長長聯席會議主席穆倫致詞表示，感謝蔡總統強而有力的領導，不只在台灣，在日益重要的區域和平穩定重要性，更甚以往。

他說，代表團此行對美台重要夥伴關係表達支持，在美國這股支持力量不斷延續增長。這次訪台時機點正是世界歷史上困難和關鍵時刻，正如美國總統拜登所言：「民主正面臨長期且令人擔憂挑戰」，現今烏克蘭情勢即為一例，現在比以往任何時刻更需要捍衛民主。

他說，代表團這次能訪問台灣、這個世界上最具活力的民主政體之一，深感驕傲，台灣積極應變這個世代的重要挑戰，包括疫情和假訊息等。（編輯：林淑媛）1110302

總統蔡英文（右）2日在總統府接見美國總統拜登指派的跨黨派資深代表團，蔡總統指出，在全球密切關注烏克蘭情勢的此刻，拜登指派代表團來台，不僅是對台美夥伴關係的重視，更展現台美關係堅若磐石。中央社記者鄭傑文攝 111年3月2日
總統蔡英文（右）2日在總統府接見美國總統拜登指派的跨黨派資深代表團，蔡總統指出，在全球密切關注烏克蘭情勢的此刻，拜登指派代表團來台，不僅是對台美夥伴關係的重視，更展現台美關係堅若磐石。中央社記者鄭傑文攝 111年3月2日
總統蔡英文（前右）2日在總統府接見美國總統拜登指派的跨黨派資深代表團，與美國前參謀首長聯席會議主席穆倫（後右）、前國防部政策次長佛洛諾伊（左4）、前白宮副國安顧問歐蘇利文（左3）、前白宮國安會亞洲事務資深主任葛林（左2）及前白宮國安會亞洲事務資深主任麥艾文（左1）等致意。中央社記者鄭傑文攝 111年3月2日
總統蔡英文（前右）2日在總統府接見美國總統拜登指派的跨黨派資深代表團，與美國前參謀首長聯席會議主席穆倫（後右）、前國防部政策次長佛洛諾伊（左4）、前白宮副國安顧問歐蘇利文（左3）、前白宮國安會亞洲事務資深主任葛林（左2）及前白宮國安會亞洲事務資深主任麥艾文（左1）等致意。中央社記者鄭傑文攝 111年3月2日
總統蔡英文（右）2日上午在總統府接見美國總統拜登指派的跨黨派資深代表團，與美國前參謀首長聯席會議主席穆倫（Michael Glenn Mullen）（左）等人致意。 中央社記者鄭傑文攝 111年3月2日
總統蔡英文（右）2日上午在總統府接見美國總統拜登指派的跨黨派資深代表團，與美國前參謀首長聯席會議主席穆倫（Michael Glenn Mullen）（左）等人致意。 中央社記者鄭傑文攝 111年3月2日
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