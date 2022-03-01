美在俄烏敏感時刻派團訪台 分析：表明重視台灣

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（中央社記者侯姿瑩新加坡1日專電）俄烏戰火延燒之際，美國政府派出由前國防、國安官員組成的代表團訪台。新加坡學者分析，此舉表明美國對台灣的重視；美前國防官員則認為，應派現任官員實地了解台灣戰備情況。

俄羅斯對烏克蘭展開軍事行動，引發國際對台海爆發類似衝突的關切。於此之際，美國總統拜登（Joe Biden）政府指派一個由跨黨派前任資深軍政官員組成的代表團訪台，總統蔡英文預定明天於總統府接見訪團，訪團也將拜會國防部長邱國正。

白宮印太事務協調官康貝爾（Kurt Campbell）昨天出席華府一場線上活動時表示，美方派非官方代表團訪問台灣是要強調「對維持和平與穩定持久支持的一致性訊息」。

對於美國此時派團訪問台灣的意義，新加坡國立大學政治系副教授莊嘉穎接受中央社記者訪問時指出，雖然美國很關注烏克蘭戰事，但未因此無視台灣安全。

美國前參謀首長聯席會議主席穆倫（左）率領跨黨派資深代表團抵達，外交部長吳釗燮接機，以互碰手肘方式代替握手打招呼。（外交部提供）

俄羅斯攻打烏克蘭之際，很多人猜測中國是否會趁機加大施壓台灣的力道，莊嘉穎認為，華府這時候派團訪台，明確顯示「美國還是非常重視台灣」，同時也向中國傳遞訊息：美國對台海情勢「還是相當關注」。

前美國國防官員、現任新加坡國立大學李光耀公共政策學院資深訪問研究員的唐安竹（Drew Thompson）表示，美國此時派團訪台，展現對台灣的支持，但他認為，美國應派出現任官員赴台訪問，例如白宮印太事務協調官康貝爾或印太司令部指揮官等人。

曾於2011年至2018年擔任美國國防部中國、台灣和蒙古辦公室主任的唐安竹指出，目前有必要提升美台之間現任軍方高層將領的交流，讓他們訪問台灣，實地了解台灣目前的戰備情況，並分享烏克蘭以不對稱作戰對抗俄國的觀察、值得台灣學習之處等。

美國這次派出的訪團由前參謀首長聯席會議主席穆倫（Michael Glenn Mullen）率領，成員包括前國防部政策次長佛洛諾伊（Michèle A. Flournoy）、前白宮副國安顧問歐蘇利文（Meghan L. O'Sullivan）、前白宮國安會亞洲事務資深主任葛林（Michael Green）及前白宮國安會亞洲事務資深主任麥艾文（Evan S. Medeiros）。

美國前參謀首長聯席會議主席穆倫（右3）率領前白宮國安會亞洲事務資深主任葛林（右起）、前國防部政策次長佛洛諾伊、前白宮副國安顧問歐蘇利文（右5起）及前白宮國安會亞洲事務資深主任麥艾文訪台，外交部長吳釗燮（右4）及北美司長徐佑典（左8）接機。（外交部提供）

此外，對於「今日烏克蘭，明天台灣」的說法，莊嘉穎、唐安竹都不認為烏克蘭情勢可類比台海情況。

莊嘉穎表示，台灣跟烏克蘭實際上有相當大的差別，烏克蘭與俄羅斯相連，在運輸和補給方面，較有利於進攻；但中國與台灣中間隔了台灣海峽，若北京要進攻台灣，複雜性比較高。

另一方面，唐安竹觀察，烏克蘭民眾自我防衛的決心讓其他國家有信心提供武器支援，包括歐洲及美國都紛紛向烏克蘭提供武器。就他看來，「這對台灣來說，是最強烈的訊號」。

他說，台灣跟烏克蘭的情況不一樣，台灣的經濟實力、美國對台安全承諾等，都勝於烏克蘭。不過如果台灣未能展現自我防衛的決心，很難獲得像烏克蘭那樣多的國際支援。

他指出，從烏克蘭的經驗看來，台灣後備軍人改革，包括如何增加專業度、讓訓練更有效率，以及提升國防經費等，都有助台灣在面臨威脅或萬一被攻擊時，能獲得國際支持。

至於俄國進攻烏克蘭，是否會讓中國提升對台挑釁舉措？莊嘉穎認為，仍有待觀察，中國到目前為止還是相當謹慎，可能要看烏克蘭情勢如何發展、是否會長時間佔據美國及歐洲的注意力。

他分析，若美國調動更多兵力到歐洲、在亞洲的部署變得較弱，若長時間如此，中國可能就覺得有機會可以增加對台施壓。

同時，他指出，美國跟台灣的利益「綁得比較緊」，例如美國有台灣關係法，日本有很多海路、空中運輸會經過台灣，因此台灣對日本也很重要。有鑑於此，當緊張情勢發生時，美、日基於自身利益，會比較願意支持台灣。（編輯：周永捷）1110301