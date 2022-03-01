邱國正：募兵役期起碼4年 戰力較以往有過之無不及

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對於台灣兵役制度，國防部長邱國正（右）1日在立法院答詢指出，現在有募兵後，每個役期最起碼4年以上，以戰力著眼，戰力絕對跟以往有過之而無不及。左為行政院長蘇貞昌。中央社記者張皓安攝 111年3月1日

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（中央社記者范正祥台北1日電）俄羅斯入侵烏克蘭，引發外界對於台灣兵役制度討論。國防部長邱國正今天在立法院答詢指出，現在有募兵後，每個役期最起碼4年以上，以戰力著眼，戰力絕對跟以往有過之而無不及。

立法院會今天邀請行政院長蘇貞昌率同相關部會首長列席，提出有關日本福島及周邊食品輸入管制措施及因應俄羅斯入侵烏克蘭相關事項專案報告並備質詢。

無黨籍立委黃國書質詢提及，民間在這段時對於兵役制度的討論聲量很大，以現行募兵為主的募徵並行制，是否足以因應部隊戰鬥人力，有沒有考量恢復徵兵制，或停止替代役，或延長役期，或調整教召時數，國防部的立場與考量是什麼。

邱國正指出，這議題國防部持續關注，現在並沒有廢除徵兵制，是募徵並行，只是役期比較短。現在有募兵後，每個役期最起碼4年以上，以戰力著眼，戰力絕對跟以往有過之而無不及。

邱國正表示，目前對於兵役制度的討論，國防部當作議題研究，但沒主動參與，現在是強化後備戰力，立委關切的短期役退伍後，加入後備後基本戰力是可以維持。（編輯：蘇龍麒）1110301