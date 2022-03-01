美訪台代表團成員 學者：雖卸任官員仍在政策圈

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（中央社記者沈朋達台北1日電）美國跨黨派資深代表團今天訪台，學者陳方隅指，成員雖非現任官員，但都是華府政策圈重要人物，有些是拜登幕僚。學者宋文笛則指，卸任高官訪台可能是台美之間巧妙妥協的結果。

俄羅斯侵略烏克蘭之際，美國總統拜登（Joe Biden）指派跨黨派資深代表團，搭乘行政專機於3月1日至2日訪問台灣。

美方訪台代表團成員的層級高低，歷來被視為台美關係緊密程度的信號燈之一。

本次美方代表團成員是國防和安全領域的卸任高官。率團的是前參謀首長聯席會議主席穆倫（Michael Glenn Mullen），成員則有：前國防部政策次長佛洛諾伊（Michèle A. Flournoy）、前白宮副國安顧問歐蘇利文（Meghan L. O’Sullivan）、前白宮國安會亞洲事務資深主任葛林（Michael Green）及前白宮國安會亞洲事務資深主任麥艾文（Evan S. Medeiros）。

東吳大學政治學系助理教授陳方隅告訴中央社，上述成員雖非美國現任官員，但都是華府政策圈的重要人物，一些人還在拜登的國安幕僚圈子中，且相當了解台灣。

澳洲國立大學亞太學院講師宋文笛則指出，代表團中的佛洛諾伊曾被視為美國國防部長的熱門人選；麥艾文則曾在歐巴馬（Barack Obama）任內的國安會任職多年，熟悉台海事務。

他特別指出，另一名曾在小布希政府任職的成員葛林，是目前共和黨重要的外交策士，也是黨內亞洲政策「最大公因數」。

和去年4月前參議員陶德（Chris Dodd）及前副國務卿阿米塔吉（Richard Armitage）等人訪台一樣，本次代表團成員涵蓋美國民主、共和兩黨。

陳方隅指出，這代表美國對台的支持是跨黨派的共識；至於派出卸任官員，也顯示了民主黨政府在處理台海議題上小心拿捏。

宋文笛則認為，台灣方面希望提升美國訪台官員層級，但美方也想控管風險，因此代表團的安排，可能是符合雙方利益的巧妙妥協。

美國在俄烏開戰之際派代表團訪台，陳方隅和宋文笛都認為，這是回應近期的「疑美論」，並為台灣的安全作出「再保證」

宋文笛進一步指出，美國2月11日公布的印太戰略報告，應是重要的外交政策白皮書，但卻被隨之而來的烏克蘭戰爭給淹沒。

因此他預料，此行美國代表團會強調印太戰略的重要性，以及台灣在這當中扮演的重要角色。（編輯：楊昇儒）1110301