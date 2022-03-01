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俄羅斯入侵烏克蘭
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俄羅斯入侵烏克蘭93/300

分析：俄烏開戰未讓美國戰略轉移 印太仍是重心

2022/3/1 19:04（3/1 19:49 更新）
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學者宋文笛1日表示，美國在烏克蘭戰爭中，沒有直接軍事干預的其中一個考量，就是確認印太區域是目前首要的區塊，不想陷入東歐的次要戰場中。圖為烏克蘭哈爾科夫州（Kharkiv）民眾在地鐵站中，躲避俄軍空襲。（中新社提供）中央社 111年3月1日
學者宋文笛1日表示，美國在烏克蘭戰爭中，沒有直接軍事干預的其中一個考量，就是確認印太區域是目前首要的區塊，不想陷入東歐的次要戰場中。圖為烏克蘭哈爾科夫州（Kharkiv）民眾在地鐵站中，躲避俄軍空襲。（中新社提供）中央社 111年3月1日
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（中央社記者沈朋達台北1日電）學者宋文笛今天分析，美國在烏克蘭戰爭中的作法，顯示美方當前戰略重心仍是印太，無意陷入東歐戰場。學者陳方隅也指出，俄烏開戰反使北約團結，讓美國能專注於亞洲。

此外，今年是正值中美簽訂「上海公報」、雙邊關係走向正常化的50週年，但宋文笛指美國當前的主要潛在競爭者是中國，不太可能重回聯合中國、對抗俄羅斯的老路。

俄羅斯2月24日入侵烏克蘭，牽動國際局勢。近期輿論熱議，俄烏戰事是否會讓美國的戰略重心再由印太區域轉移至歐洲。

澳洲國立大學亞太學院講師宋文笛不贊同這種說法，他認為烏克蘭戰爭「恰恰表明，美國沒打算把戰略重心轉移到歐洲」。

他告訴中央社，美國這次在烏克蘭戰爭中，沒有直接軍事干預的其中一個考量，就是確認印太區域是目前首要的區塊，不想陷入東歐的次要戰場泥沼中。

東吳大學政治學系助理教授陳方隅也向中央社指出，俄羅斯出兵烏克蘭反而刺激北約，團結歐洲，甚至中立國瑞士也前所未有地跟進歐盟，制裁俄羅斯。

他特別指出，德國近期打破禁忌，增列軍事預算強化防衛能力，未來每年軍事預算也將超過國內生產毛額（GDP）的2%，「這是二戰後歐洲戰略的重要轉變」。

陳方隅說，美國前總統川普（Donald Trump）任內一再要求北約盟友增加軍費開支，弔詭的是「川普沒做到的事，蒲亭（Vladimir Putin）做到了」。

他以「北風和太陽」的寓言形容，蒲亭的作法反激起歐洲的團結，進而讓美國能將更多的注意力投放在亞洲。

陳方隅也指出，2月中旬俄烏戰雲密佈時，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）仍赴澳洲出席四方安全對話（Quad）外長會議，並和日韓外長會談，顯示美國重視印太區域。

另外，50年前美國拉攏冷戰對手蘇聯的盟友中國，中美簽訂「上海公報」，雙邊關係逐漸正常化。近期輿論也關注，烏克蘭戰爭後美國是否會重新「聯中抗俄」。

宋文笛則認為機率偏低。他指出，中國是世界第2大經濟體，俄國僅是第11大，凡事有主次之分，現階段中國才是美國真正的潛在競爭者。

況且，華府政策圈基本上已經否定「接觸」（Engagement）政策，不太可能「聯中抗俄」，再讓中國有戰略機遇期。

宋文笛也認為，烏克蘭戰役不會讓中國漁翁得利。他說，對北京而言，中俄關係像是在國際局勢緊張之時「買保險」；但在國際局勢緩和時，中國想提升國際地位，仍需要西方國家的外交認同、經濟市場和科技轉移。

他認為，俄烏開戰讓中國必須在和俄國、和西方國家間的關係選邊站，這並非北京所願。（編輯：楊昇儒）1110301

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