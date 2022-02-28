拜登派重量級訪台團 國安高層揭來訪幕後3大意義

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（中央社記者葉素萍台北28日電）國安高層晚間指出，美國總統拜登再次指派跨黨派資深代表團訪台，背後具有3大意義，包括：台美新互動模式「快又有效」、展現美國對台海及區域和平與安全承諾的「再保證」、傳達對台海和平與安全的「堅定支持」。

總統府晚間證實，美國總統拜登指派跨黨派資深代表團，將搭乘行政專機於3月1日至2日訪問台灣；這次將由美國前參謀首長聯席會議主席穆倫率團訪台，訪團成員包括，前國防部政策次長佛洛諾伊、前白宮副國安顧問歐蘇利文、前白宮國安會亞洲事務資深主任葛林及前白宮國安會亞洲事務資深主任麥艾文。

國安高層表示，這是拜登繼2021年4月派遣前聯邦參議員陶德（Christopher Dodd, D-CT）訪團後，時隔不到一年，再次派遣資深訪團訪台，顯見拜登政府有意在既有台美各層級對話機制外，另以指派跨黨派卸任資深官員訪團的模式。

國安高層指出，白宮高層定期來台與台灣高層互動的模式，除了展現美國對台灣支持「堅若磐石」外，也為雙方高層建構直接訊息傳遞的平台。

國安高層以去年陶德訪團返美後為例說，美國隨即研議決定捐贈台灣疫苗，後來是在去年6月美國聯邦參議員訪問團訪台時，由參議員達克沃絲（Tammy Duckworth , D-IL）正式宣布；而去年6月，美方決定重新恢復台美延宕多年的TIFA會談等，顯見透過資深訪團，為台美雙方高層傳遞訊息的新互動模式，可謂溝通「快又有效」。

國安高層表示，就訪問時機而言，則是展現美國對台海及區域和平與安全承諾的「再保證」。拜登政府甫於今年2月11日發表「印太戰略」（Indo-Pacific Strategy），再次強調美國將與地區內外的夥伴合作，維護台海的和平與穩定，支持台灣自我防禦能力。

因此，該團在「印太戰略」報告發表後的半個月內即訪台，顯示美國以實際行動，展現美國在印太戰略報告中所強調對台灣的重視。

國安高層說，國際局勢正因烏克蘭遭俄羅斯軍事入侵而變動複雜，台海及印太局勢也受到國際注目。近期不乏境外勢力與在地協力者操作認知作戰，將台海情勢與烏克蘭情勢進行比較，甚至操作「西方無用論」或「美國棄台論」等，台美雙方皆對此認知作戰的操作有充分掌握。

國安高層說，拜登政府此時再次派遣「重量級」、「跨黨派」的訪團「搭乘專機」來台灣，就是以實際行動，展現美國對台海及區域和平與安全承諾的「再保證」。

國安高層指出，攤開此次訪團名單，團員背景都以「國防」及「國安」為主，對國際整體外交態勢、軍事行動策略與部署，以及區域安全情勢等均有深入了解；美方顯然期盼透過這次訪問團，傳達對台海和平與安全的堅定支持。

美國跨黨派資深代表訪台團員背景

●前參謀首長聯席會議主席穆倫（Michael Glenn Mullen）

路透社獨家報導，俄羅斯入侵烏克蘭之際，美國總統拜登政府一名高官表示，拜登將派代表團訪問台灣，代表團由美國前參謀首長聯席會議主席穆倫（圖）率領。（中央社檔案照片）

曾於2007年10月至2011年9月擔任美軍參謀首長聯席會議主席，跨任小布希政府及歐巴馬政府時期，擁有豐富軍事經驗。

參謀首長聯席會議主席一職是美軍（U.S. armed forces）排序最高且最資深軍職官員，為總統、白宮國安會、國防部長及國土安全部的主要軍事顧問。

●前國防部政策次長佛洛諾伊（Michèle A. Flournoy）

曾擔任歐巴馬政府的國防部主管政策次長，曾於2014年及2015年兩度率「新美國安全中心」（CNAS）「下一世代國安領袖計畫」訪問團訪台。

佛洛諾伊與現任白宮國安會印太事務協調人坎博（Kurt Campbell）共同創辦「新美國安全中心」（CNAS），後來在2017年與現任國務卿布林肯（Antony Blinken）創辦「WestExec Advisors」戰略顧問公司，與拜登政府領導階層關係密切友好，現仍被視為下任美國防部長的熱門人選。

●前白宮副國安顧問歐蘇利文（Meghan L. O’Sullivan）

現任哈佛大學國際實務教授。曾於2004年至2007年間，在小布希政府時期的國安會主管伊拉克及阿富汗議題，並曾擔任美、日、歐「三邊委員會」（Trilateral Commission）的北美代表，熟悉美、日、歐三邊重要議題，特別關注經濟及能源議題。現在是「WestExec Advisors」戰略顧問公司的資深顧問。

●前白宮國安會亞洲事務資深主任葛林（Michael Green）

曾擔任美國防部亞太事務資深顧問，並在小布希政府期間，於2004年至2005年擔任國安會亞洲事務資深主任，負責台灣事務，對台灣甚為友好。

●前白宮國安會亞洲事務資深主任麥艾文（Evan S. Medeiros）

在歐巴馬政府國安會負責台灣事務長達6年，熟稔對台事務，也曾多次訪台。

（編輯：林克倫）1110228