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美跨黨派訪團來台
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美跨黨派訪團來台14/14

拜登指派跨黨派代表團3/1訪台 府：彰顯台美關係堅若磐石

2022/2/28 22:06（2/28 23:20 更新）
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總統府發言人張惇涵2月28日晚間表示，美國拜登總統指派跨黨派資深代表團，將於3月1日至2日搭乘行政專機訪問台灣。（中央社檔案照片）
總統府發言人張惇涵2月28日晚間表示，美國拜登總統指派跨黨派資深代表團，將於3月1日至2日搭乘行政專機訪問台灣。（中央社檔案照片）
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（中央社記者葉素萍台北28日電）總統府發言人張惇涵今晚表示，美國拜登總統指派跨黨派資深代表團，將於3月1日至2日搭乘行政專機訪問台灣，蔡總統預計3月2日上午於總統府接見訪團，並設晚宴接待；值此烏克蘭情勢嚴峻之際，此舉彰顯台美關係「堅若磐石」。

張惇涵晚間向媒體表示，美國拜登總統指派跨黨派資深代表團，搭乘行政專機於3月1日至2日訪問台灣，總統府表達竭誠歡迎，並向拜登總統及美國政府對台灣的堅定支持表達誠摯感謝。

張惇涵指出，蔡總統預計3月2日上午於總統府接見訪團，並於當天設晚宴接待，雙方將就台美關係及國際區域局勢等各項重要議題深度交流。

張惇涵表示，這次將由美國前參謀首長聯席會議主席穆倫（Michael Glenn Mullen）率團訪台，訪團成員包括：前國防部政策次長佛洛諾伊（Michèle A. Flournoy）、前白宮副國安顧問歐蘇利文（Meghan L. O'Sullivan）、前白宮國安會亞洲事務資深主任葛林（Michael Green）及前白宮國安會亞洲事務資深主任麥艾文（Evan S. Medeiros）。

張惇涵指出，訪團成員涵蓋民主、共和兩黨的卸任高層國安官員，充分展現美國對印太區域局勢的高度重視，及美國跨黨派對台灣高度共識的支持。

張惇涵說，這是繼去年4月，拜登總統專程派遣前聯邦參議員陶德（Christopher Dodd, D-CT）率團訪台後，時隔不到一年，即再次派遣資深訪團訪台，尤其在烏克蘭情勢嚴峻之際，更是彰顯台美關係的「堅若磐石」。

張惇涵表示，期待透過此次面對面交流，雙方能就台美各項領域合作議題深入交換意見，持續深化台美關係穩健發展，持續共同維護區域和平穩定，並持續共同為全球和平繁榮貢獻良善力量。（編輯：林克倫）1110228

美國拜登總統指派跨黨派資深代表團訪台，由美國前參謀首長聯席會議主席穆倫（圖）率領。（中央社檔案照片）
美國拜登總統指派跨黨派資深代表團訪台，由美國前參謀首長聯席會議主席穆倫（圖）率領。（中央社檔案照片）
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