日媒民調：近8成日人憂台灣遭中國侵略

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日本經濟新聞最新民調顯示，日本民眾被問及看到烏克蘭遭俄羅斯侵略，是否憂心台灣會遭中國動武，結果高達77%的受訪民眾答「會憂心」。圖為日本民眾26日在東京澀谷抗議俄羅斯侵略烏克蘭。中央社記者楊明珠東京攝 111年2月28日

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（中央社記者楊明珠東京28日專電）日本經濟新聞最新民調顯示，日本民眾被問及看到烏克蘭遭俄羅斯侵略，是否憂心台灣會遭中國動武，結果高達77%的受訪民眾答「憂心」。

俄羅斯24日開始揮軍攻擊烏克蘭，包括日本在內的7大工業國集團（G7）對俄羅斯採取經濟制裁措施，但是歐美因為烏克蘭未加盟北大西洋公約組織（NATO），不採取守護烏克蘭的軍事介入行動。

日本經濟新聞於25至27日實施民調結果顯示，日本民眾被問及看到俄羅斯侵略烏克蘭，是否憂心將波及台灣局勢時，高達77%的受訪者回答「憂心」，僅11%答「不憂心」。

以年齡層來看，18至39歲答「憂心」者占76%、40至50多歲者占83%、逾60歲者占79%。這顯示，每一世代回答「憂心」台灣局勢者多於「不憂心」者。

以民眾支持的政黨來看，回答「憂心」台灣局勢的日本執政黨自由民主黨的支持者有78%、在野黨支持者89%、無黨籍人士71%。

歐美國家對俄羅斯發動制裁，包括以俄羅斯總統蒲亭為對象制裁等階段性的加強制裁措施。日經民調結果顯示，日本對俄羅斯所採取的因應措施，回答「應該與歐美同調加強制裁」者占61%、回答「日本應採取獨自的外交」者占30%。

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俄羅斯於2014年宣布併吞烏克蘭南部的克里米亞時，日經也實施同樣內容的民調，當時回答「應該與歐美同調制裁」者占31%、答「日本應採取獨自的外交」者54%。

報導說，2014年日本期待與俄羅斯針對北方領土的談判有進展，重視日俄關係。加上，當年中國的軍事威脅及台灣海峽緊張的程度不似目前如此強。但是現在日本的安全保障環境惡化，影響到這次有關歐洲緊張局勢的民調結果。（編輯：黃自強）1110228