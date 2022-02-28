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俄羅斯入侵烏克蘭
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俄羅斯入侵烏克蘭158/300

俄羅斯入侵烏克蘭 路透：拜登派前國防高官3/1訪台

2022/2/28 21:58（2/28 22:22 更新）
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路透社獨家報導，俄羅斯入侵烏克蘭之際，美國總統拜登政府一名高官表示，拜登將派代表團訪問台灣，代表團由美國前參謀首長聯席會議主席穆倫（圖）率領。（中央社檔案照片）
路透社獨家報導，俄羅斯入侵烏克蘭之際，美國總統拜登政府一名高官表示，拜登將派代表團訪問台灣，代表團由美國前參謀首長聯席會議主席穆倫（圖）率領。（中央社檔案照片）
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（中央社華盛頓28日綜合外電報導）路透社獨家報導，俄羅斯入侵烏克蘭之際，美國總統拜登（Joe Biden）政府一名高官表示，拜登今天將派一支由前國防及安全事務高官組成的代表團訪問台灣，傳達挺台訊息。

同時，台灣已提高警戒層級，謹防中國趁西方分心之際，做出不利台灣的舉動。

這支代表團由美國前參謀首長聯席會議主席穆倫（Mike Mullen）率領。穆倫是退役海軍上將，曾在前總統小布希（George W. Bush）和歐巴馬（Barack Obama）任內擔任參謀首長聯席會議主席。

根據上述要求匿名的高官，隨行者還包括小布希政府任內的副國安顧問歐蘇利文（Meghan O'Sullivan），以及歐巴馬政府任內的國防部次長佛洛諾伊（Michele Flournoy）。

這名官員告訴路透社，代表團成員還包括前國家安全委員會（National Security Council）亞洲事務資深主任葛林（Michael Green）和麥艾文（Evan Medeiros），美方將藉由這次行程，「展示我們持續堅定支持台灣」。

代表團預計於3月1日下午抵達台灣，並將待到2日傍晚，期間他們計劃拜會蔡英文總統、國防部長邱國正以及其他高層官員。

不過這名官員拒絕表示，訪台時機點是否受到俄國入侵烏克蘭影響。

另外，美國前總統川普任內的國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）也將於3月2至5日訪台，期間將拜會蔡總統。拜登政府拒絕評論蓬佩奧的訪台行程。（譯者：楊昭彥/核稿：陳政一）1110228

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