安倍：美國應捨棄戰略模糊 明確表示防衛台灣

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安倍晉三27日表示，美國應毅然捨棄對台採取的「戰略模糊」，有必要明確表達防衛台灣。（中央社檔案照片）

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（中央社東京27日綜合外電報導）日本前首相安倍晉三今天在電視節目上表示，「台灣發生事態就是日本發生事態」，美國應毅然捨棄對台採取的「戰略模糊」，有必要明確表達防衛台灣。

日本富士新聞網報導，就在節目播出前，北韓又試射彈道飛彈，被問到在俄羅斯入侵烏克蘭時試射，安倍說，「利用這樣的情勢製造動亂是當然、也是可以預想到的」。

有關讓外界憂慮會跟俄羅斯一樣「以武力片面改變現狀」的中國可能入侵台灣，安倍再度強調「台灣發生事態就是日本發生事態」。

談到美國在台灣問題上採取「戰略模糊」，安倍認為，台灣共享普遍價值觀，「美國應毅然捨棄模糊」，有必要明確表達防衛台灣。

每日體育報導，安倍在同節目上被問到俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）決定入侵烏克蘭的意圖時說，「（蒲亭）絕不容許北大西洋公約組織（NATO）擴大、甚至擴大到烏克蘭」。

安倍過去曾跟蒲亭舉行過27次領袖會談，在這些會談中曾感受到蒲亭對俄羅斯與美國關係的不信任感。

安倍推測蒲亭的想法說，「明明不應該讓NATO擴大，卻可能在波蘭部署終端高空防衛系統（ THAAD 薩德反飛彈系統（THAAD）小百科 全名為「終端高空防禦飛彈系統」（Terminal High Altitude Area Defense）

由美國陸軍研發、隸屬美國國家飛彈防禦署，旨在攔截飛毛腿飛彈和同類的戰術彈道飛彈。

採用動能擊殺攔截短程和中程彈道飛彈的末端防禦系統，能夠攔截平流層上的飛彈，且具一般防空能力，可攻擊敵方軍機；一定程度上可代替一般地對空飛彈。 看更多 關閉 ）」，站在蒲亭角度來看，這次是從俄羅斯防衛及安全確保觀點發動的行動」。

被問到蒲亭過去是否曾說過「NATO不遵守約定」，安倍說，「在只有兩人的情況下多次提到」。也因為蒲亭多次提到這樣的看法，安倍補充說，「我認為他這樣的想法應該很強烈才是」。（譯者：黃名璽/核稿：陳政一）1110227