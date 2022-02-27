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俄羅斯入侵烏克蘭
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俄羅斯入侵烏克蘭5/300

烏克蘭移動路標不幫俄軍引路 嗆俄羅斯滾回去

2022/2/27 14:47
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（中央社基輔26日綜合外電報導）烏克蘭情勢未緩，首都基輔附近城鎮遭俄國飛彈攻擊，石油設施遇襲火光沖天；烏克蘭全民同仇敵愾，一家負責設置和維修路標的企業將所有路牌都換了個方向，以避免替俄軍引路。

他們還在路牌上寫著「去你的，滾回俄羅斯！」

這家名為Ukravtodor的公司昨天在臉書（Facebook）更新消息說：「敵人通訊能力不佳，他們前進時無法辨識地形方向。讓我們來幫個忙，替他們指引一條通往地獄的道路。」

Ukravtodor上傳一張經過修編的照片，上面顯示一塊原本指示附近城市方向的標準路牌，上頭文字已被髒話取代，寫著「去你的」、「再一次去你的」以及「去你的，滾回俄羅斯」等。

此外，俄羅斯飛彈今天擊中首都基輔（Kyiv）西南方城市瓦西里基夫（Vasylkiv），市長表示，石油卸載碼頭燃起熊熊大火，火光照亮夜空，濃煙不斷上竄。

莫斯科下令軍隊「全方位」前進烏克蘭，聯合國人權事務高級專員公署（OCHCR）表示，自俄羅斯發動攻勢以來，烏克蘭至少有240名平民傷亡，其中64人喪命。聯合國難民署（UNHCR）則說，超過10萬人已逃往鄰國，烏克蘭境內估計有超過16萬人流離失所。（譯者：紀錦玲/核稿：劉文瑜）1110227

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