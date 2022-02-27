怒斥俄羅斯滾 世界各地民眾遊行聲援烏克蘭

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世界各地26日都有聲援烏克蘭人的遊行活動，民眾走上街頭譴責俄羅斯。圖為法國巴黎民眾聚集在共和廣場聲援烏克蘭。（美聯社）

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（中央社羅馬26日綜合外電報導）從瑞士日內瓦、法國史特拉斯堡，到英國倫敦，世界各地今天都有聲援烏克蘭人的遊行活動，民眾走上街頭，譴責俄羅斯對其鄰國的攻擊行動。

莫斯科的入侵引發全球嘩然，西方國家紛紛祭出制裁行動，部分措施直接針對俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）本人。

今天，全球各地城市民眾則以示威活動敦促結束流血。

瑞士各地約有數千人上街遊行，其中在聯合國日內瓦總部前就有約1000人聚集，民眾披著藍黃色的烏克蘭國旗，集結象徵戰爭受害平民的巨型木雕「三腳椅」（Broken Chair）前，要求政府施加更嚴厲的制裁。

瑞士政府至今未祭嚴厲措施，而是選擇更貼近其傳統的「中立」立場。

旅居瑞士的俄國人也加入示威，高舉「我是俄羅斯人」的標語，展現反戰立場。

在法國，3000多人聚集在歐洲理事會（Council of Europe）人權組織所在地史特拉斯堡（Strasbourg），拿著怒斥蒲亭是凶手的字板，要求結束戰爭。烏克蘭駐歐洲理事會代表塔拉蘇克（Borys Tarasyuk）表示：「蒲亭和他的黨羽都必須為這場侵略付出代價，走上國際法庭。」

法國其他城市如巴黎、蒙貝列（Montpellier）與馬賽，都有群眾示威。

在俄國鄰國芬蘭，數以千計人聚集首都赫爾辛基（Helsinki），怒斥「俄羅斯滾，蒲亭下台！」奧地利的維也納也有約3000人聚集，拿著寫有「停止戰爭」等訊息的字板示威。

義大利羅馬則有1000多人響應貿易工會與非政府組織呼籲，走上市中心街頭。

俄羅斯出生的40歲義大利女子塞吉（Maria Sergi）告訴法新社：「我們向來很親近烏克蘭人民。我們有很深的無力感。」

西班牙巴塞隆納也有民眾上街示威，警方估計約有1000人左右參與。旅居巴塞隆納的俄國設計師狄米崔（Dimitri）表示，擔心制裁會讓俄國的發展走回頭路，「我們都會受苦」。

英國有數以百計民眾前往俄國駐倫敦大使館抗議，澳洲雪梨數百人冒著大雨遊行，日本東京則有示威者要求將俄國逐出聯合國安理會。（譯者：鄭詩韻/核稿：蔡佳敏）1110227