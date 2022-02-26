運動界聲援烏克蘭 反對俄羅斯發動戰爭

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（中央社記者林宏翰洛杉磯25日專電）俄羅斯入侵烏克蘭引發全球關注。運動場上，烏克蘭足球員慶祝進球時，掀起上衣秀出「烏克蘭不要戰爭」；俄羅斯網球選手在鏡頭上寫字，「拜託不要戰爭」。

效力義大利足球甲級聯賽亞特蘭大隊（Atalanta）的中場球員馬連洛夫斯基（Ruslan Malinovskyi）24日在歐洲聯賽（Europa League）進球之後，對著鏡頭秀出白色內衣上黑筆手寫的「烏克蘭不要戰爭」，隊友紛紛上前與他擁抱打氣。

另一場歐洲聯賽，巴塞隆納隊對上拿坡里隊的賽事，雙方球員在比賽開始之前站在一起，共同舉著大型布條，上面寫著「停止戰爭」。

同樣在歐洲聯賽舞台，來自克羅埃西亞的薩格勒布（Zagreb）球迷在觀眾席上秀出藍黃配色的烏克蘭國旗，標語寫著「支持烏克蘭人民」。

除了球員、球迷聲援烏克蘭，據美聯社（AP）報導，歐洲足球總會（UEFA）已經決定取消俄羅斯主辦2022年歐洲冠軍聯賽（Champions League）總決賽的權利。

職業網球的現任球王、來自俄羅斯的梅迪維夫（Daniil Medvedev）正在墨西哥比賽，他24日在贏球後的訪問中談到自己國家的情況，他說自己「支持和平」。

梅迪維夫說：「此時此刻，你才體認到網球有時候不那麼重要了。」

他說：「身為一名網球選手，我希望在全世界倡導和平。我們在這麼多不同國家比賽，從我年紀還小到現在打職業，我到過這麼多國家，聽到這樣的消息真的很難過。」

同樣來自俄羅斯，世界排名第7的男子網球選手盧布列夫（Andrey Rublev）在鏡頭前寫下「拜託，不要戰爭」。

人在杜拜比賽的盧布列夫在賽後記者會說：「此時此刻，你會瞭解我的比賽不重要了。這跟我的比賽無關，輸贏有什麼影響？因為現正發生的事情是如此的糟糕。你才瞭解到和平、相互尊重與團結一致對這個世界的重要。我們應該關懷這個地球，關懷彼此，這才是最重要的。」

曾代表俄羅斯隊出賽45場的足球選手莫洛夫（Fedor Smolov）在社群網站Instagram上貼出全黑照片，貼文寫下「向戰爭說不」並附上心碎及烏克蘭國旗的表情符號。（編輯：周永捷）1110226