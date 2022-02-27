日本女記者堅留基輔 從未見過街道如此寧靜黑暗

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圖為烏克蘭首都基輔主幹道上的軍車。（共同社）

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（中央社東京27日綜合外電報導）在烏克蘭當地英文媒體工作的21歲日本女記者寺島朝海，面對俄羅斯入侵烏克蘭並沒有離開，選擇留在首府基輔採訪，她接受日媒電訪時說，「希望讓世界知道烏克蘭發生什麼事」。

日本讀賣新聞報導，寺島日本時間26日受訪談到這幾天基輔街上狀況時說，很多市民已經逃離基輔，留下的民眾則是足不出戶，「從來沒有看過街道如此寧靜又黑暗」。

就在當地時間24日凌晨俄羅斯入侵後，原本隨處可見民眾在咖啡廳及酒吧談天說笑的場景已不復見。

寺島當時接獲同事聯繫要她趕快到避難所，因此前往地下鐵車站避難；她還從朋友那聽說超市已經沒有麵包，感受到戰爭對市民生活逐漸帶來的影響。

寺島出身大阪府枚方市，2010年時跟著外派父親來到烏克蘭，期間除了到美國留學近一年外，基本上都住在基輔。

她透過遠距方式就讀美國大學同時，在基輔當地英文報紙實習後成為記者，2021年11月再跳槽到網路媒體「基輔獨立報」。

寺島雙親已在2月上旬前往烏克蘭鄰國波蘭避難，但她自己選擇留在基輔，「如果不是自己親眼所見、親耳所聞，就無法讓外界知道這裡發生什麼事」。

她目前寄居在靠近總統府的同事家中，有時就在槍聲及空襲警報作響中，不眠不休地繼續採訪工作。

寺島說，烏克蘭民眾都很善良，「這裡早已像是我的家鄉，就算只有一公釐，也不希望俄羅斯軍隊靠近」。

她說，「我能做到的事或許不多，雖然無法阻止俄羅斯軍隊心有不甘，但我能做的就是把現在的狀況公諸於世」。（譯者：黃名璽/核稿：劉文瑜）1110227