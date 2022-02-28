澳洲前外長：為自由民主犧牲 西方應表態捍衛台灣

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（中央社記者丘德真雪梨28日專電）澳洲前外交部長唐納表示，俄羅斯違反國際法入侵烏克蘭，美國等西方國家必須覺悟要付出代價才能維持自由民主政體和基於規則的國際秩序，應明確表示願為捍衛台灣而犧牲。

澳洲金融評論報（The Australian Financial Review）網站昨天刊出唐納（Alexander Downer）投書。他表示，俄羅斯24日入侵烏克蘭，是歐洲自1941年以來首次有國家在未受挑釁下攻擊他國；這對全球自由民主國家來說，無疑敲響了警鐘，提醒大家必須提防專制政權可能會無端對外發動戰爭。

唐納認為，此後自由民主國家將會明白，要捍衛民主政治和自由價值理念，必須考慮到戰爭的可能性；而這一點正是過去自由民主國家的政策制定者、媒體及公眾輿論所忽略的。

唐納建議，對俄羅斯的制裁，必須要夠「兇狠（brutal），即使會讓西方國家經濟受損也在所不惜」。

唐納坦承，制裁俄羅斯會導致天然氣、原油和汽油價格上漲；不過，各國政府需要面對這項短期政治陣痛，並且有需要向公眾解釋政府的做法。

唐納說，大家都必須犧牲，以支持自由民主政體和基於規範的國際秩序；否則，它們將會崩潰。

唐納說，在面對專制政權時──俄羅斯、中國和伊朗等──各國政府必須有更果斷的態度和清晰明白的立場。

唐納解釋，中國越來越傾向認為，美國和其他國家可能不會出兵捍衛台灣；對此，各國「必須要改變戰略，並且要非常清楚地表示，我們準備不惜做出經濟和實質的犧牲，以捍衛這個2000萬人的自由民主社會」。

唐納提醒西方國家，切勿縱容伊朗的人質外交，也不要以為付出金錢就能讓伊朗放棄發展核武。

唐納表示，最近幾週世界局勢的教訓是美國等西方國家需要更強悍，必須要優先捍衛自由民主政體和以規範為基礎的國際秩序。

唐納從1996年至2007年擔任澳洲外交部長，是任職最久的澳洲外長。（編輯：郭中翰）1110228