國安高層：台海與俄烏情勢三大不同 防中國認知戰

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（中央社記者溫貴香台北22日電）國安高層今天表示，台灣與烏克蘭存在「三大不同」，台灣是東亞第一島鏈要衝，對美重要性非烏克蘭可比擬；台海具天然屏障，美國對台海安全承諾明確且堅定；台灣處於國際供應鏈關鍵地位；儘管如此，仍應嚴防中國認知作戰。

俄羅斯21日正式承認烏克蘭境內兩個親俄分離主義人士控制的地區頓內茨克（Donetsk）、盧甘斯克（Lugansk）為獨立實體，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）接著下令派遣部隊進入當地，加劇西方國家擔心引發大戰的憂慮。

俄烏對峙急遽升高，也引發外界憂心兩岸情勢。國安人士說，中國外長王毅才在上週末舉行的慕尼黑安全會議中，表達「各國主權、獨立與領土完整都應當得到尊重和維護」的說法。俄羅斯卻在北京冬奧甫閉幕後隔天，採取片面軍事行動，無疑是打了中國一巴掌。

他表示，中國的認知作戰目的很簡單，就是藉由操弄烏克蘭訊息，來分化台美關係；操弄美國棄台論，除了擾亂台灣政府施政及民心士氣，降低美國對台灣的安全承諾可信度外，更對台灣進行「反獨促統」的認知作戰。

國安高層分析，烏克蘭局勢和台海局勢有本質上的「三大不同」。第一，在地緣戰略上，台灣是東亞第一島鏈要衝，對美國遏制中國勢力外擴，及維護印太區域軍事、商業、航路安全極具重要性，也是防阻共軍跨越第一島鏈，威脅美國本土的重要防線，對美國戰略重要性，並非位處中亞地區烏克蘭可以比擬。

第二、地理環境截然不同，美國對台海安全承諾明確且堅定。國安高層表示，不同於烏克蘭緊鄰俄羅斯，台灣海峽所形成的天然屏障，共軍渡海攻台的難度已遠高於俄羅斯入侵烏克蘭。且印太地區攸關美國核心利益，美軍在印太地區的部署也與中亞地區有所不同，俄烏衝突對於美國印太軍力部署的影響有限。

該人士說，拜登政府上任後，美國多次以軍售、發布印太戰略等實際行動，履行「台灣關係法」、「六項保證」等安全承諾，包括美國國安顧問蘇利文、國務卿布林肯、國防部長奧斯汀等高層官員，都數次示警北京勿藉機犯台，重視台海和平穩定的頻率與力度，都較烏克蘭深且廣。

第三、國際供應鏈重要性截然不同，台灣處於疫後復甦國際供應鏈關鍵地位。國安高層表示，台灣的經濟實力、半導體等高科技產業，在國際供應鏈具有關鍵地位，攸關全球汽車、智慧手機、風力發電、軍備等產業發展，即使是中國也難脫台灣的產業影響。

高層分析，中國同樣尋求加入CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定），在此時片面引發爭端，導致印太地區為主的CPTPP會員國予以抵制或制裁，同樣也非中國所樂見。

該人士說，台灣才剛被美國「傳統基金會」（Heritage Foundation）評為2022年經濟自由指數全球第6的國家，尤其在疫後經濟復甦的關鍵時刻，也增加全球民主國家維護台海安全的迫切性與必要性。

不過，國安高層表示，國家安全從來就不能寄望於侵略者的善意，也不能依賴盟友的無條件協助，關鍵還是為每一種想定做好準備，同時創造不可或缺的條件，而近年來的台灣，也確實開創出在國際社會中，不可或缺的關鍵條件。

高層表示，即便台海局勢跟俄烏局勢有著本質上的不同，但過去幾年以來，習近平的不少行為模式確實都有模仿的狀況。值得觀察也可以預見的是，北京方面勢必藉由烏克蘭局勢的震盪，引述蒲亭「不可分割」的論述，持續加強對台灣的認知作戰。（編輯：黃國倫）1110222